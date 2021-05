Dia de festa do Sporting contou com tensão entre adeptos e polícia junto ao estádio

Adeptos do Sporting e elementos das forças de segurança entraram em confronto nas imediações do Estádio José Alvalade, quando o jogo entre o Sporting e o Boavista estava no intervalo.

Foram arremassados objetos e artefactos pirotécnicos na direção dos elementos das forças de segurança. Há registo de alguns feridos.

Os afentes avançaram avançaram sobre os adeptos com uma carga mais musculada, perto da zona das instalações das claques. O ambiente foi de confusão e tensão no exterior do estádio.

Os confrontos aconteceram após várias horas de ambiente de festa, com milhares de adeptos do Sporting junto ao estádio.

Veja também: