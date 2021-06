Portugal sem mortes e com 430 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal não regista mortes por covid-19 esta sexta-feira, mas contabiliza 430 novos casos, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17 029 mortes e 851 461 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 23 473 casos, mais 130 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 267 doentes, mais 13 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 53 doentes, mais 1.

Os dados indicam ainda que mais 300 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 810 959 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 25 161 contactos, mais 232 relativamente ao dia anterior.

DADOS POR REGIÃO

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou mais de metade dos novos casos confirmados (217) nas últimas 24 horas, totalizando 322.431 casos e 7.214 mortes no total.

Na região Norte contam-se mais 132 casos, totalizando 341.109 infeções e 5.356 mortes com covid-19.

No Centro há mais 20 casos de contágio com o SARS-CoV-2, 120.029 no total e 3.023 mortes.

No Alentejo foram assinalados mais 16 casos, totalizando 30.252 infeções e 971 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 11 novos casos, acumulando-se 22.377 infeções e 363 mortos.

A região Autónoma da Madeira contabilizou oito novos casos, somando 9.743 infeções e 69 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 26 novos casos e contabilizam 5.520 casos e 33 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

DADOS POR GÉNERO E FAIXA ETÁRIA

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 464.053 mulheres e 387.028 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 380 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.944 eram homens e 8.085 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

O índice nacional de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-CoV-2 aumentou uma centésima desde quarta-feira para 1,08 e a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes subiu de 66,4 para 69,8.

O Rt em Portugal continental é ligeiramente superior, situando-se em 1,1 (mais duas centésimas) e a taxa de incidência a 14 dias no Continente está hoje em 67,5, subindo do valor de 63,7 que se verificava na quarta-feira.

Os dados do índice de transmissibilidade e da incidência a 14 dias são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

A região de Lisboa e Vale do Tejo representa metade das novas infeções em todo o país. Na última semana, o número de casos na capital esteve sempre a subir e os especialistas acreditam que esta subida pode ainda não ter atingido o pico.

O autoagendamento da vacinação para quem tem entre 45 e 49 anos fica disponível esta sexta-feira à tarde. A Direção-Geral da Saúde confirma que o sistema já está em testes para que as vacinas comecem a ser administradas a partir de dia 14 de junho.

A partir de 20 de junho, a vacinação deve estende-se aos maiores de 30 anos. Portugal deverá começar a vacinar as pessoas da faixa etária entre os 20 e os 30 anos no início de agosto.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros defende que o certificado covid digital deve ser válido para contactos fora da União Europeia, como por exemplo o Reino Unido.

Em declarações ao semanário Expresso, Augusto Santos Silva admite que a avaliação que cada país faz deve obedecer a determinados critérios para diminuir a incerteza.

CERTIFICADO EM VIGOR A PARTIR DE 1 DE JULHO

O certificado covid digital arranca oficialmente a 1 de julho. Tem como objetivo facilitar a circulação na União Europeia em contexto da pandemia. Vai servir para comprovar a vacinação, testagem ou imunidade à covid-19 de quem viaja.

Foram identificados 12 casos da apelidada variante nepalesa em Portugal. João Paulo Gomes, investigador do Instituto Dr. Ricardo Jorge explica que se trata de uma mutação que foi detetada na variante indiana.

Mais de 3,7 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.704.003 mortos no mundo, resultantes de mais de 172 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

