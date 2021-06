Portugal sem mortes e com mais 890 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal não regista mortes por covid-19 esta quarta-feira, mas contabiliza 890 novos casos, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.037 mortes e 854.522 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quarta-feira ativos 23.996 casos, mais 363 em relação a terça-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 307 doentes, mais 11 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 70 doentes, mais 4.

Os dados indicam ainda que mais 523 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 813.489 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 27.078 contactos, mais 386 relativamente ao dia anterior

A taxa de incidência nacional é de 74,8 casos de infeção por 100 000 habitantes e a do continente é de 73,6 casos por 100 000 habitantes.

O R(t) nacional é de 1,05 e do continente é de 1,07.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

DADOS POR REGIÃO

De acordo com o boletim epidemiológico desta quarta-feira, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem mais casos confirmados, com 591 dos 890 registados, contabilizando-se até agora 324.250 casos e 7.219 mortos.

A região Norte tem 140 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 341.742 casos de infeção e 5.357 mortes desde o início da pandemia.

No Centro, registaram-se mais 61 casos, acumulando-se 120.282 infeções e 3.025 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 41 casos, totalizando 30.350 infeções e 971 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim revela que foram registados 27 casos, acumulando-se 22.500 infeções e 363 mortos.

A região Autónoma da Madeira contabilizou cinco novos casos nas últimas 24 horas. A região regista 9.770 infeções e 69 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm 25 novos casos e contabilizam 5.628 casos e 33 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

"Problema indesejável que não pode acontecer": Gouveia e Melo quer pôr fim às longas filas na vacinação

O vice-almirante Gouveia e Melo, responsável pelo plano de vacinação contra a covid-19, esteve esta quarta-feira no centro de vacinação de Monte Abraão, em Sintra, onde admitiu que há um problema com as filas longas e demoradas e que este é um caso que gera preocupação.

"Estamos aqui para resolver este problema (...) É um problema indesejável que não pode acontecer", afirmou o responsável pela task force aos jornalistas.

Gouveia e Melo disse que não há muitos centros com este problema das filas e que o de Monte Abraão é um "caso muito específico" que está a preocupar a task force. Reconheceu que "os problemas acontecem" e que "não é o método em si que está mal, mas sim a aplicação desse método em alguns sítios".

Parlamento Europeu aprova Certificado Digital Covid

Os eurodeputados aprovaram o regulamento em Estrasburgo. Fica a faltar a aprovação final do Conselho da UE, que reúne os Governos dos 27. A entrada em vigor está marcada para 1 de julho, altura em que o certificado passa a funcionar e a ser reconhecido em todos os Estados-membros. Por enquanto, está a funcionar de forma experimental em 9 países que já emitem e verificam este tipo de documentos.

O sistema só entra formalmente em vigor a 1 de julho, mas já está a funcionar, de forma experimental, em nove países. A Comissão Europeia apela aos restantes – incluindo a Portugal – que acelerem o processo de implementação para evitar problemas.

Covid-19. Lisboa não vai avançar no desconfinamento

Lisboa não vai avançar para a próxima fase de desconfinamento, anunciou esta terça-feira o presidente da autarquia, o socialista Fernando Medina, que considerou que a capital "não está em condições de fazer esse avanço".

"Lisboa não está em condições de fazer esse avanço", anunciou o presidente do município, durante o habitual espaço de comentário na TVI24.

Fernando Medina considerou que a cidade "está numa situação que não é fácil", uma vez que "o número de casos excedeu o patamar dos 120 [contágios por 100.000 habitantes]"

Espanha retira obrigação de certificado sanitário nas fronteiras terrestres

O Boletim Oficial do Estado espanhol publica esta quarta-feira uma resolução para suprimir a obrigação de dispor à entrada de Espanha pelas fronteiras terrestres de certificações sanitárias como as exigidas a quem entra por via aérea e marítima.

A porta-voz do Governo espanhol já tinha assegurado na terça-feira que Madrid iria, no que diz respeito a deslocações por terra com Portugal, "voltar onde se estava" antes.

Na terça-feira, o Governo Espanhol recuou na decisão de impor a apresentação de testes à covid-19 na fronteira terrestre com Portugal.

França entra na nova fase de desconfinamento

As pessoas em França vão passar, a partir de hoje, a poder comer no interior dos restaurantes, voltar aos ginásios e o recolher obrigatório passa a ser às 23:00, sendo esta a última etapa antes do regresso à vida normal no dia 30 de junho.

O regresso aos cafés e restaurantes aconteceu no dia 19 de maio, mas apenas no que diz respeito às esplanadas. O regresso ao interior dos restaurantes era muito aguardado pelos restaurantes, especialmente em grandes cidades, já que nem todos têm possibilidade de ter uma esplanada, mesmo com as autarquias a facilitarem as autorizações.

Mais de 3,7 milhões de mortos no mundo

A pandemia de provocou, pelo menos, 3.739.777 mortos no mundo, resultantes de mais de 173,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

