Portugal com mais 6 mortes e 1.746 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 6 mortes e 1.746novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.092 mortes e 877.195 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta terça-feira ativos 32.134 casos, mais 63 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 492 doentes, menos 10 do que no dia anterior.

Nos cuidados intensivos estão 119 doentes, mais 4.

Os dados indicam ainda que mais 1.677 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 827.969 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

A frequência da variante Delta do novo coronavírus aumentou de forma galopante num mês, passando de 4% em maio para 55,6% em junho, segundo o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

De acordo com o mais recente relatório de situação sobre a diversidade genética do SARS-CoV-2 em Portugal, divulgado pelo INSA, a variante Delta, associada inicialmente à Índia, teve "uma subida galopante" na frequência relativa a nível nacional, mas a sua distribuição "é ainda muito heterogénea entre regiões".

Segundo o INSA, a distribuição da variante Delta varia entre 3,2% (Açores) e 94,5% (Alentejo), mas, tendo em conta a tendência observada entre maio e junho, "é expectável que esta variante se torne dominante em todo território nacional durante as próximas semanas".

O autoagendamento da toma da vacina contra a covid-19 já está disponível para pessoas a partir dos 33 anos na plataforma da Direção-Geral da Saúde (DGS) destinada a estas marcações.

A possibilidade de as pessoas com 33 ou mais anos poderem fazer a sua marcação ficou acessível esta segunda-feira.

O autoagendamento pode ser feito aqui, no portal covid-19 da Direção-Geral da Saúde.

Este processo de autoagendamento permite que os cidadãos selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinados, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.

Está a aumentar o número de pessoas que faltam à marcação para a primeira toma da vacina contra a covid-19 sem uma justificação válida.

Se por um lado as faixas etárias mais jovens têm agilizado o processo de vacinação, por outro trazem um novo problema. Em Gondomar, multiplicam-se as faltas nos autoagendamentos da primeira toma. Nos dois centros de vacinação de Vila Nova de Gaia chegam a faltar mais de 300 pessoas num só dia.

O Reino Unido foi incluído na lista de países cujos cidadãos serão sujeitos a quarentena de 14 dias após entrada em Portugal continental, determina um despacho hoje publicado pelo Governo, que entra em vigor na segunda-feira.

Os passageiros provenientes do Reino Unido poderão, contudo, ficar dispensados de confinamento "se munidos de comprovativo de vacinação realizada nesse país, e que ateste o esquema vacinal completo do respetivo titular, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a covid-19 com autorização de introdução no mercado nos termos do Regulamento (CE) n.º 726/2004", lê-se no despacho.

Mais de 3,9 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.919.801 de vítimas em todo o mundo, resultantes de 180.725.470 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países com o maior número de mortos são os Estados Unidos, o Brasil, a Índia, o México e o Peru.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

