Portugal com mais 14 mortes e 1.565 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 14 mortes e 1.565 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.757 mortes e 1.039.492 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 43.273 casos, menos 814 em relação a ontem.

A área de Lisboa e Vale do Tejo, com 572 novos casos e a região Norte, com 495, têm 68,1% do total das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

As mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (6), na região Norte (3), na região Centro (2) e no Algarve (3).

Relativamente às idades das vítimas, cinco tinham mais de 80 anos, duas entre os 70 e os 79, quatro entre os 60 e os 69 e três entre os 50 e os 59 anos.

O boletim da DGS revela que estão internados 681 doentes, mais 4 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 131 doentes, menos 5.

Os dados indicam ainda que mais 2.365 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 978.462 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 44.712 contactos, menos 218 relativamente ao dia anterior.

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

A taxa de incidência nacional é de 303,5 casos de infeção por 100 000 habitantes. No continente está nos 310,2 casos por 100 000 habitantes.

O R(t) nacional é de 0,98 e no continente está em 0,99.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

A Direção Geral da Saúde publicou esta terça-feira as normas para o controlo da transmissão de covid-19 em contexto escolar no novo ano letivo.

As escolas vão ter regras mais flexíveis em caso de isolamento profilático, mas o uso da máscara mantem-se obrigatório a partir do 2.º ciclo e vão realizar-se rastreios no início do ano.

A partir de hoje, os doentes recuperados da covid-19 há mais de 3 meses podem ser vacinados. O certificado digital de recuperação deve continuar a ser válido por 6 meses.

Os recuperados que queiram ser vacinados podem deslocar-se a qualquer centro, sem marcação prévia. Têm apenas de retirar uma senha digital no portal do Serviço Nacional de Saúde.

A partir desta quarta-feira, as lojas do cidadão voltam a funcionar sem marcação prévia e sem restrições de horários.

A medida faz parte da segunda fase do plano de desconfinamento, que foi anunciada pelo Governo a 20 de agosto, depois de se ter atingido os 70% da população com vacinação completa.

Pandemia já fez mais de 4,5 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou pelo menos 4.507.823 mortes em todo o mundo, entre mais de 216,98 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Entretanto surgiram novas variantes, nomeadamente as identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

