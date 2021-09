Vulcão de La Palma: mais de 4.000 habitantes confinados devido à chegada da lava ao mar

A chegada da lava do vulcão Cumbre Vieja ao mar obrigou a que 4.600 habitantes de La Palma se barricassem em casa. No entanto, as autoridades asseguram que, fora do perímetro de segurança, a nuvem de vapor de água e gases não representa perigo para a saúde.

A cada hora que passa, a lava vai conquistando terreno ao mar. É uma cascata incandescente que solidifica ao mergulhar na água.

Os especialistas antecipavam explosões e chuva de magma vitrificado no momento do impacto, mas o rio de lava seguiu o curso até ao oceano com relativa suavidade.

O magma já formou uma espécie de pirâmide com mais de 50 metros de altura e 0,5 quilómetros de extensão. Uma formação geológica que irá transformar o traçado da ilha, mas não é uma preocupação imediata para as autoridades.

A prioridade é a monitorização dos gases emitidos pelo contacto da lava com a água, assim como a direção que a densa nuvem vai tomando, mediante os ventos.

Os habitantes das áreas mais próximas de Tazacorte foram aconselhados a selar portas e janelas e manterem-se confinados em casa.

Para evitar a aproximação de curiosos e embarcações de recreio, foi fixado, na linha costeira, um período de exclusão de duas milhas náuticas.

As autoridades esperam que, com uma via aberta até ao mar, a lava não se expanda como até agora pelas plantações e zonas edificadas. Porém, a dinâmica da erupção não pode ser controlada.

Uma camada negra de lava cobre mais de 267 hectares da ilha. Centenas de habitações e mais de 21 quilómetros de estrada desapareceram.