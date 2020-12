Diretora do SEF cessa funções

Em comunicado enviado às redações, o Ministério da Administração Interna anuncia uma reestruturação e a demissão da atual diretora do SEF, Cristina Isabel Gatões Batista.

Cristina Gatões renuncia ao cargo depois da polémica relacionada com o homicídio de um ucraniano, alegadamente por inspetores do SEF, no Aeroporto de Lisboa e um dia depois de o PSD ter exigido a Eduardo Cabrita mudanças estruturais no SEF ou a demissão do ministro.

O MAI esclarece que a demissão de Cristina Gatões surge a pedido da própria e no âmbito de um processo de reestruturação.

"A redefinição de competências em matéria de controlo de fronteiras e investigação criminal entre as diversas Forças e Serviços de Segurança deverá estar concretizada durante o primeiro semestre de 2021. Serão igualmente agendadas, com a máxima brevidade, reuniões com as estruturas sindicais representativas dos funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para esse efeito".

"É neste novo quadro institucional que a Diretora Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Cristina Isabel Gatões Batista, cessa funções a seu pedido e com efeitos imediatos".