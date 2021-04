Mangualde recebe notícia da morte de Jorge Coelho com enorme tristeza

A notícia da morte de Jorge Coelho em Mangualde foi recebida com enorme tristeza. O antigo ministro socialista era conhecido pela defesa do interior do país, onde montou uma queijaria.

O antigo ministro morreu esta quarta-feira, aos 66 anos. Estava de passagem pela Figueira da Foz, quando terá sofrido um ataque cardíaco. Foi socorrido pelos bombeiros sapadores.

A morte veio a ser confirmada pouco depois das 19:00. Em Mangualde, concelho onde nasceu, a perda é mais do que um político, foi a perda de um embaixador do interior.

Jorge Coelho usava muitas vezes o discurso de defesa do interior, mas foi mais além das palavras. Investiu numa queijaria com cerca de 20 postos de trabalho diretos.

O antigo ministro socialista era natural da freguesia de Santiago de Cassurrães em Mangualde. Morreu a 10 dias de completar 67 anos.