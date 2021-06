Antigo presidente da CGD e do BCP suspeito de favorecer Berardo

Carlos Santos Ferreira, ex-presidente da CGD e do BCP, foi constituído arguido no caso que levou à detenção esta terça-feira de Joe Berardo e do seu advogado André Luiz Gomes.

Carlos Santos Ferreira, licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, foi deputado do Partido Socialista em 1976, tendo acumulado vários cargos de administrador de empresas até fixar-se na Banca.

Esta semana foi alvo de buscas em casa e no escritório, ambos em Lisboa, por suspeitas de ter favorecido o empresário Joe Berardo, lesando a Caixa Geral de Depósitos em quase 400 milhões de euros.

Segundo a investigação, a Polícia Judiciária procurou indícios da prática de crimes de gestão danosa, mais precisamente de documentos que sirvam de prova em relação aos financiamentos concedidos a Berardo, enquanto esteve à frente da CGD a partir de 2005.

Luís Campos e Cunha era ministro das finanças, tendo saído um mês antes da tomada de posse, por recusar-se a nomear a nova administração de Santos Ferreira e Armando Vara, apesar da pressão do então primeiro ministro José Sócrates.

Agora, Joe Berardo e Carlos Santos Ferreira encontram-se sob alçada da justiça.

