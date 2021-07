Acidente com carro de Eduardo Cabrita. Carlos César acusa oposição de aproveitamento

Um dia após o ministro da Administração Interna ter pela primeira vez quebrado o silêncio a respeito do acidente com o carro onde viajava, o presidente do PS disparou sobre a oposição.

"Não se pode tratar de um evento politizável e utilizado para tentar daí retirar vantagens políticas", acrescentando que é "imoral" tirar proveito da situação.

Perante a crítica, Rui Rio garante que "o presidente do PS não está seguramente a falar do PSD. Concorda com Carlos César que é "imoral tirar vantagens políticas do desastre que houve com o carro do ministro da Administração Interna".

César acusa quem pediu responsabilidades políticas.

"É fazer críticas a um ministro com base num incidente, da qual resultou uma morte e na qual, evidentemente, o ministro não pode estar envolvido, enquanto titular do cargo político".

Rui Rio voltou a lembrar este sábado que o carro onde se deslocava o ministro da Administração Interna, não estava registado. O líder do PSD apelou também à existência de um relatório que diga "exatamente como as coisas aconteceram", nomeadamente, "a velocidade a que o carro circulava".

O presidente social-democrata aproveitou para deixar uma crítica relativamente às explicações dadas pelo ministro Eduardo Cabrita, "devia ter sido há mais tempo", reforça.

No mesmo dia em que o primeiro-ministro garante ao jornal Público, que não tem prevista nenhuma remodelação do Governo, António Costa defende a longevidade dos ministros.

“o primeiro-ministro é que sabe o momento em que deve substituir os ministros, é da inteira responsabilidade dele. Há depois situações, que se vão arrastando e, se o primeiro-ministro insiste em não fazer a mudança, passa a ser ele o responsável político direto por aquilo que acontece nesse ministério”, defendeu Rui Rio.

António Costa encontra-se em isolamento profilático desde quarta-feira. Voltará ao trabalho na segunda-feira, que marca o 6.º dia de confinamento.

