Paulo Guichard detido à chegada ao aeroporto do Porto

Paulo Guichard, antigo administrador do BPP e braço direito de João Rendeiro, foi detido ontem à chegada ao aeroporto do Porto. A defesa já apresentou um pedido de habeas corpus.

Paulo Guichard está preso no Estabelecimento Prisional do Porto para cumprimento de pena de cadeia num dos processos em que foi condenado.

A defesa apresentou um pedido de habeas corpus, alegando que há uma reclamação para o Tribunal Constitucional que impede o trânsito em julgado dessa condenação, pelo que não poderia ter sido detido.

Guichard tinha sido convocado para se apresentar em tribunal esta sexta-feira e, no início desta semana, em entrevista à SIC, o antigo banqueiro garantiu que iria regressar a Portugal e comparecer perante a Justiça portuguesa.

O antigo administrador do BPP vive há 12 anos no Brasil e admitiu a possibilidade de residir no Porto. O objetivo de Guichard é mostrar que, ao contrário de Rendeiro, não tem intenções de fugir às responsabilidades na Justiça portuguesa.

