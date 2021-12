João Rendeiro já chegou ao tribunal onde vai ser ouvido

João Rendeiro já chegou ao tribunal de Verulam, onde vai ser hoje presente perante um juiz pela primeira vez desde que foi detido no sábado. O ex-banqueiro português deverá ser ouvido a partir das 11:00 locais (09:00 em Portugal).

A audição de Rendeiro decorre já perto do final do período legal de 48 horas para que seja apresentado a um juiz.

LUÍS MIGUEL FONSECA

Nesta sessão, será dada a palavra a João Rendeiro, que poderá optar por falar ou manter o silêncio, e será também ouvido o Ministério Público da África do Sul.

João Rendeiro poderá conhecer decisão sobre possível detenção provisória

João Rendeiro poderá ficar em detenção temporária durante 20 dias, um prazo que poderá ser aumentado. Durante este tempo, a Procuradoria-Geral Portuguesa deverá enviar um pedido oficial de extradição, com todos os argumentos associados com o processo. No entanto, a tradução deste documento para inglês poderá atrasar o processo.

João Rendeiro estava fugido à justiça há 3 meses

O ex-banqueiro João Rendeiro foi preso no sábado, num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana.

João Rendeiro estava fugido à justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam agora a sua extradição para cumprir pena em Portugal.

O ex-presidente do extinto Banco Privado Português (BPP) foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do banco, tendo o tribunal dado como provado que João Rendeiro retirou do banco 13,61 milhões de euros.

O colapso do BPP, em 2010, lesou milhares de clientes e causou perdas de centenas de milhões de euros ao Estado.

Polícia Judiciária ainda não sabe se ex-banqueiro utilizou documentos falsos

