Montenegro critica Governo de "trapalhadas" após saída dos secretários de Estado

O presidente do PSD afirmou que o caso das demissões dos secretários de estado do atual do governo é a prova de que a gestão é de António Costa é de “trapalhadas”. Para Luís Montenegro, não adianta ter maioria, se o primeiro-ministro é desautorizado pelos próprios membros do Governo.

“Tem maioria, mas o primeiro-ministro é desautorizado por membros do Governo. Ainda esta semana, em maioria, são substituídos secretários de Estado que criticaram um ministro. O primeiro-ministro dizia o contrário do que dizia o ministro, o Governo decidiu exatamente aquilo que os secretários de Estado diziam e, afinal de contas, quem sai são os secretários de Estado e o ministro continua? Isto é uma confusão que ninguém percebe”, disse Luís Montenegro, sublinhando que o Governo “não está a inspirar confiança”.