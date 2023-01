Operação Vórtex: Pinto Moreira suspeito de pressionar Proteção Civil para construção de lar

O Ministério Público (MP) e a Polícia Judiciária (PJ) suspeitam que o deputado do PSD Joaquim Pinto Moreira tenha pressionado a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) para um parecer favorável à construção de um lar em Espinho, avança o jornal Expresso. O pedido para pressionar as autoridades terá sido feito por Francisco Pessegueiro.

Há um ano, Francisco Pessegueiro, um dos principais arguidos da operação Vórtex, pediu a Joaquim Pinto Moreira, que já era deputado na altura, para que pressionasse a Proteção Civil para um parecer positivo à construção de um lar.

Segundo o Expresso, Pinto Moreira terá pressionado, pelo menos, três pessoas da Proteção Civil.

O deputado social-democrata terá feito vários telefonemas nesse sentido, entre janeiro e maio de 2022.

A obra em questão era um dos principais projetos da Pessegueiro Construções, de Francisco Pessegueiro.

Numa conversa com a mãe, Pessegueiro terá dito que Joaquim Pinto Moreira iria receber 25 mil euros pela ajuda, adianta o jornal Expresso.

Em julho de 2022, a ANEPC deu luz verde à construção do lar.

Pinto Moreira terá pedido favores já enquanto deputado

Joaquim Pinto Moreira é suspeito de, já enquanto deputado, ter pedido favores para aprovar a obra de um familiar do dono de um grupo imobiliário de Espinho. Um mês depois, tornou-se presidente da Assembleia-Geral de duas sociedades do mesmo grupo.

O MP acredita que os ex-autarcas de Espinho, Miguel Reis e Joaquim Pinto Moreira, receberam cada um 50 mil euros do empresário Francisco Pessegueiro. A convicção do MP estará baseada em várias escutas telefónicas.

Operação Vórtex

A Operção Vórtex investiga suspeitas de corrupção imobiliária na autarquia de Espinho. Francisco Pessegueiro está em prisão preventiva, assim como Miguel Reis, presidente da Câmara de Espinho entre setembro de 2021 e janeiro de 2023. Joaquim Pinto Moreira poderá vir a ser constituído arguido. Para já, mantém imunidade parlamentar.

Joaquim Pinto Moreira nega as suspeitas de corrupção e diz que está disponível para colaborar com as autoridades.