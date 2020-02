Sobe para mais de 2.000 o número de mortos devido ao coronavírus

O número de mortes provocadas pelo novo coronavírus subiu esta terça-feira para 2.007, mais 132 em relação ao último balanço divulgado pelas autoridades chinesas, todas na província de Hubei.

Das 2.007 vítimas mortais, 2.002 são em territória chinês, uma nas Filipinas, uma em Hong Kong, uma no Japão, uma em França e uma em Taiwan. Há ainda mais de 75 mil casos confirmados.

PORTUGAL SEM CORONAVÍRUS

Portugal continua sem casos confirmados do novo coronavírus. A Direção-Geral da Saúde anunciou esta terça-feira que o mais recente caso suspeito teve resultado negativo.

Em comunicado, a DGS refere que "(...) o 11.º caso suspeito de infeção por novo Coronavírus (COVID-19), uma criança que foi hoje encaminhada para o Hospital Dona Estefânia, (...) resultou negativo após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas negativas".

Todos os casos suspeitos em Portugal deram, até ao momento, negativo.

Como são feitas as análises em laboratório ao coronavírus

As análises para detetar o novo coronavírus são realizadas no Instituto Ricardo Jorge, em Lisboa. Há mais vinte laboratórios a prepararem-se para realizar análises, se tal vier a ser necessário, mas não dispõem de laboratório com pressão negativa para receção da amostra.

A SIC acompanhou o circuito da pesquisa.

