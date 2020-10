Portugal regista 14 mortes e 1.249 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 14 mortos relacionados com a covid-19 e 1.249 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2.094 mortes e 87.913 casos de infeção, estando esta segunda-feira ativos 32.321 casos, mais 924 do que no domingo.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim revela que estão internadas 877 pessoas (mais 34 do que nas últimas 24 horas), das quais 128 em cuidados intensivos (mais 4em relação a domingo).

O número de recuperados aumentou para 53.498 (mais 311 do que nas últimas 24 horas).

Portugal regista a pior semana desde o início da pandemia

O número de novos infetados com o coronavírus em Portugal na semana passada atingiu o valor mais elevado desde o início da pandemia, com 7.513 novos casos registados.

Número que supera em mais de dois mil casos o valor registado na segunda pior semana da pandemia, que foi em abril.

OS NÚMEROS DA SEMANA PASSADA

Na segunda-feira o país teve 734 novos casos. Na terça-feira o valor baixou para 427, na quarta disparou para 944 e desde então até domingo têm sido registados sempre mais de 1.000 casos por dia.

O sábado foi o pior dia da pandemia, com um número recorde de novos casos, 1.646.

Primeiro-ministro e membros do Governo testados no domingo com resultado negativo

O gabinete do primeiro-ministro informou na manhã desta segunda-feira que António Costa e todos os membros do Governo testados à covid-19 na noite de domingo pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge tiveram resultado negativo.

Durante a manhã desta segunda-feira serão ainda testados ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e o ministro do Ambiente, que se mantêm em isolamento até serem conhecidos os resultados.

O comunicado enviado às redações informa ainda que, por determinação da DGS, ficarão em confinamento, apesar de terem testado negativo, o ministro do Planeamento e a ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, que ladeiam o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior na reunião do Conselho de Ministros.

MARCELO TAMBÉM VAI SER TESTADO

A testagem do Presidente da República esta segunda-feira já estava prevista no âmbito da visita a Bruges, na Bélgica, mas tem agora outra importância, visto que Marcelo Rebelo de Sousa esteve com o ministro da Ciência no domingo, dia 4, num encontro com vários cientistas no Museu Nacional dos Coches, em Lisboa.

MINISTRO DO ENSINO SUPERIOR INFETADO

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, testou positivo à covid-19. De acordo com um comunicado do gabinete do primeiro-ministro, Manuel Heitor "não tem sintomas e encontra-se em confinamento domiciliário".

O Governo esteve reunido na passada quinta-feira. No entanto, este domingo, o Conselho de Ministros reuniu-se por via eletrónica para fechar o Orçamento do Estado para 2021.

