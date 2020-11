AstraZeneca anuncia que vacina para a Covid-19 tem eficácia de 70%

A AstraZeneca anunciou esta segunda-feira que a vacina para o novo coronavírus, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, apresentou uma eficácia média de 70% na proteção contra o vírus em dois segmentos do estudo.

A vacina para o novo coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford impede que 70% das pessoas desenvolvam a Covid, segundo resultados provisórios dos ensaios clínicos em grande escala desenvolvidos no Reino Unido e no Brasil, diz a AstraZeneca.

Como explica a BBC estes resultados podem ser um triunfo e ao mesmo tempo uma deceção depois dos resultados anunciados pelas farmacêuticas Pfizer e Moderna, onde a eficácia demonstrada era de 95%.

No entanto, a vacina de Oxford é muito mais barata, mais fácil de armazenar e de chegar a todos os cantos do mundo em relação às outras duas, o que pode significar que terá um papel significativo no combate à pandemia, se for aprovada pelos reguladores, adianta a BBC.

Os investigadores de Oxford realizaram o processo normal de desenvolvimento de uma vacina, que levaria uma década, em apenas 10 meses.

“O anúncio de hoje [segunda-feira] leva-nos mais perto do momento em que podemos usar as vacinas para acabar com a devastação causada [pelo vírus]”, disse a responsável pelo desenvolvimento da vacina, Sarah Gilbert.

A farmacêutica acrescenta ainda que a eficácia poderá mesmo chegar aos 90% "sob um regime de dosagem".

"A eficácia e segurança desta vacina confirmam que será altamente eficaz contra a Covid-19 e terá um impacto imediato nesta emergência de saúde pública", disse Pascal Soriot, chefe-executivo da AstraZeneca, em comunicado.

O Governo do Reino Unido encomendou 100 milhões de doses da vacina Oxford, o suficiente para vacinar 50 milhões de pessoas. O secretário de saúde britânico MattHancock já reagiu à notícia e disse à Sky News que "estes números mostram que a vacina na dosagem certa pode ter até 90% de eficácia".

