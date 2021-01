Reunião no Infarmed vai ditar as medidas de um novo confinamento geral

Direto

O Governo ouve hoje os peritos no Infarmed sobre a situação da pandemia de covid-19 em Portugal e as novas medidas a tomar.

As novas medidas de confinamento deverão ser conhecidas amanhã após o Conselho de Ministros e entram depois em vigor às 00:00 de quinta-feira.

O primeiro-ministro já admite fechar escolas, se assim for aconselhado pelos especialistas para travar a pandemia.

Na Madeira, os estabelecimentos de ensino do 3.º ciclo e ensino secundário vão fechar a partir de quarta-feira.

O confinamento no continente poderá implicar o encerramento da restauração e do comércio não-alimentar. No entanto, o Governo deixou uma certeza: as empresas podem contar com apoios para os trabalhadores, como é o caso do lay-off simplificado.

O Presidente da República não vai estar presente nesta reunião. Apesar de o último teste à covid-19 ter dado negativo, Marcelo encontra-se em isolamento depois do resultado positivo no dia anterior. Aguarda agora o resultado de um terceiro teste.

Links úteis