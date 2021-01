Covid-19. Ministro da Educação quer escolas preparadas para ensino à distância

O Governo avisou as escolas para prepararem o regresso ao ensino à distância. O ministro da Educação enviou um e-mail aos estabelecimentos de ensino no dia em que as atividades letivas foram suspensas.

Segundo o Jornal de Notícias, Tiago Brandão Rodrigues pediu que as escolas estivessem prontas para ativar o ensino não presencial. O jornal esclarece, no entanto, que a nota enviada continha várias informações redundantes e não consiste uma decisão.

Um inquérito da confederação independente de pais e encarregados de educação revela que 84% dos países preferem, nesta altura, que os filhos regressem ao ensino à distância.

Desde a passada sexta-feira, foi decretada uma interrupção letiva no ensino português, tendo sido proibido o ensino à distância, quer em escolas públicas quer nos colégios privados.