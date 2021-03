Portugal com mais 13 mortes e 384 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 13 mortes e 384 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de mortes subiu ligeiramente em relação a segunda-feira, dia em que foram registados 10 óbitos devido à doença, assim como o número de novos casos.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.707 mortes e 814.897 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta terça-feira ativos 35.229 casos, menos 802 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 955 doentes, menos 41 do que na segunda-feira.

Nos cuidados intensivos estão 213 doentes, menos 18.

Os dados indicam ainda que mais 1.173 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 762.961 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 15.744 contactos, menos 941 relativamente ao dia anterior.

O ministro da Educação diz que a comunidade escolar entende a decisão de adiar a vacinação. Estava prevista para arrancar no próximo fim de semana para professores e auxiliares das creches e primeiro ciclo, mas foi adiada devida à suspensão da administração da vacina da AstraZeneca.

Tiago Brandão Rodrigues esteve esta terça-feira numa escola no Barreiro a acompanhar o início da segunda fase de testagem à covid-19 no meio escolar, onde garantiu que este adiamento não coloca em causa a reabertura do sistema educativo.

A decisão de suspender a administração da vacina da AstraZeneca vai interferir com o plano de vacinação de docentes e não docentes, que deveria começar este fim de semana, informou na segunda-feira o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, coordenador da task force para a vacinação.

“A principal consequência desta pausa na vacinação é a alteração [do plano] que teríamos para o fim de semana dos professores docentes e não docentes do pré-escolar e primeiro ciclo. Com esta decisão os planos que já estavam e execução foram postos em pausa também”, disse o coordenador.

A vacinação dos professores será adiada para “o momento em que estas dúvidas deixam de existir”, disse ainda Gouveia e Melo garantindo que o plano de vacinação irá prosseguir com outras vacinas.

A União Europeia receberá um total de mais de 200 milhões de doses da vacina contra a covid-19 produzida pela BioNTech e Pfizer no segundo trimestre, informou hoje a Comissão Europeia.

O montante inclui 10 milhões de doses que deveriam ser apenas entregues no terceiro e quarto trimestres, de acordo com uma declaração da presidente da Comissão Europeia.

O anúncio do acordo entre a Comissão Europeia e a farmacêutica alemã BioNTech e a sua parceira norte-americana Pfizer tem lugar um dia depois de vários Estados-membros, entre os quais Portugal, terem decidido suspender a administração da vacina da AstraZeneca por "precaução", devido à formação de coágulos sanguíneos em alguns dos vacinados.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) está a fazer nova avaliação da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca.

Atualmente, há quatro as vacinas contra a covid-19 aprovadas pela EMA: BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen (grupo Johnson & Johnson).

A empresa de biotecnologia Moderna começou a administrar a sua vacina contra a covid-19 em crianças com mais de 6 meses e menos de 12 anos, anunciou hoje.

O ensaio clínico, que envolve cerca de 6.750 crianças do Estados Unidos e do Canadá, pretende determinar "a segurança, a tolerância, eventuais efeitos secundários e eficácia" das duas doses dadas com intervalo de 28 dias.

Num estudo separado que começou em dezembro, a Moderna já está a avaliar a segurança e eficácia da vacina em adolescentes com idades entre os 12 e os 18 anos, num ensaio clínico que conta com 3 mil voluntários.

Esta vacina já está a ser administrada nos Estados Unidos e na Europa, incluindo Portugal, em pessoas com mais de 18 anos.

Até ao final de fevereiro de 2021 havia um total de 69 vacinas - compreendendo as que estão já em utilização e as que estão em ensaios clínicos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Há ainda 181 ainda em desenvolvimento no estádio pré-clínico, ou seja, ainda não foram testadas em seres humanos.

Mais de 2,6 milhões de mortos em todo o mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.654.089 mortos no mundo, resultantes de mais de 119,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países mais atingindos continuam a ser os Estados Unidos, o Brasil, o México e a Índia.

A covid-19 é uma doença respiratória causada por um novo coronavírus (tipo de vírus) detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

