"É surreal ver este aparato todo, acho que é completamente desproporcional"

O primeiro grupo com mais de uma dezena de imigrantes foi realojado durante a madrugada no complexo turístico Zmar. Os moradores foram surpreendidos por um contingente musculado da GNR para entrar no empreendimento. Uma operação que aconteceu às 4 da manhã, propositadamente por ser mais conveniente para a segurança de todos, já que horas antes os protestos dos proprietários tinham subido de tom.

O grupo de imigrantes, com mulheres e crianças, testou negativo à covid-19. Os espaço foi vistoriado e recolhidas as chaves para distribuir os alojamentos.

Ao longo desta quinta-feira será feita uma avaliação de modo a perceber se será preciso reforçar a presença da GNR.

