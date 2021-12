Vice-primeiro-ministro britânico fez três balanços diferentes dos casos de Ómicron no país

O vice-primeiro ministro do Reino Unido, Dominic Raab, é acusado de se enganar nos números de hospitalizações devido à variante Ómicron no Reino Unido.



Dominic Raab foi questionado em três canais de televisão. Primeiro, à Sky News, deu a entender que havia 250 pessoas internadas com a nova variante. Depois, à BBC, corrigiu para 9. Finalmente, confrontado com a disparidade num outro canal de televisão, o vice primeiro-ministro britânico indicou serem 10 as hospitalizações relacionadas com a Ómicron.

"Eu percebi mal uma das perguntas", disse Raab à ITV quando questionado sobre os diferentes balanços.

"Os números são um morto devido à Ómicron e dez hospitalizados", corrigiu.

Solicitado pela agência Reuters a esclarecer os números, um porta-voz do Ministério da Justiça pediu para que a pergunta fosse dirigida ao Ministério da Saúde, que não respondeu imediatamente a um pedido de comentário

O ministro da Saúde britânico Sajid Javid disse na segunda-feira que estavam internadas 10 pessoas na sequência de infeção com a variante Ómicron.

Esta segunda-feira, foi anunciada no Reino Unido a primeira morte pela variante Ómicron.

Ómicron está a infetar 200 mil pessoas por dia no Reino Unido

O Reino Unido enfrenta uma onda de novos casos ligada à nova variante.

A Ómicron está a infetar uma média de 200 mil pessoas por dia em todo o Reino Unido, de acordo com um modelo da UK Health Security Agency (UKHSA).

Entretanto, o Governo anunciou mais restrições para evitar a sobrecarga nos serviços hospitalares nas próximas semanas, como o uso de máscara em ambientes fechados, testes diários para pessoas com contatos de risco e exigência de certificados de vacinação e de testagem para grandes eventos.

