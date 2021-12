Áustria recomenda 4.ª dose da vacina contra a covid-19

A Áustria planeia avançar com a administração da 4.ª dose da vacina contra a covid-19 a alguns profissionais de saúde e outros profissionais essenciais, de acordo com as orientações mais recentes do Conselho Nacional de Vacinação.

Nas orientações atualizadas publicadas na noite de quinta-feira, o Conselho Nacional de Vacinação refere os riscos da variante Ómicron e da rápida disseminação do coronavírus para justificar a decisão, mas acrescenta que não há dados científicos suficientes para recomendar que a quarta dose seja alargada a toda a população.

"Tendo em conta a iminente vaga provocada pela Ómicron, (uma quarta dose) pode ser oferecida a pessoas de áreas de alto risco (como profissionais da saúde) seis meses após a terceira vacinação", disse o conselho.

Em novembro, o governo anunciou um quarto confinamento nacional e disse que tornaria a vacinação obrigatória para todos os austríacos, o primeiro país da União Europeia a fazê-lo.

Embora esse bloqueio de três semanas tenha reduzido as infecções diárias por covid-19, o país receia novo aumento com várias centenas de casos provocados pela Ómcron confirmados.

Mais de 5,36 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou mais de 5,36 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

