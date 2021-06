Três noites sem dormir. Da vitória de Portugal à viagem (de ressaca) até Munique para o Portugal - Alemanha

Editar peças de vídeo durante sete horas dentro de um carro em movimento? Sim, acontece. Dormir pouco em 40 dias de trabalho alucinante? É mesmo assim.

Os bastidores da cobertura televisiva de um grande evento como o UEFA Euro 2020 são duros e desgastantes, mas também envolvem milagres como o caso de Marcelo, o tradutor filho de húngaros que caiu 'no colo' da equipa da SIC Notícias.

Ouça as histórias deste 'Vamos A Jogo' na ressaca dos três golos da Seleção Nacional frente à Hungria:

