Os números da discriminação étnico-racial em Portugal mostram que o racismo é sistemático e estrutural no nosso país, trazendo muitas desigualdades à vida coletiva. O Extremos falou com dois ativistas antirracistas e uma jornalista para perceber o que nos dizem – e não dizem – esses números.

Para Bruno Gonçalves, vice-presidente da Associação Letras Nómadas, existe um padrão de representações sociais “monstruosas” sobre alguns grupos, em particular a comunidade cigana.

Mamadou Ba, dirigente do SOS Racismo, sublinha que, se até há pouco tempo o racismo não tinha uma grande estrutura política, acontecimentos recentes mostram que “o racismo sempre esteve aqui”.

“Quando André Ventura faz passeatas a dizer que Portugal não é um país racista, em contraponto com manifestações antirracistas, na verdade, se quiséssemos caricaturar aquela faixa, podemos encontrar uma tradução básica, que é: eu sou racista, e depois?”, constata.

Já Joana Gorjão Henriques, jornalista do Público que escreve sobre temas ligados aos direitos humanos, diz que é preciso olhar para o racismo para além da “mera ofensa pessoal” e perceber como é que ele afeta as condições de vida das pessoas.

No entanto, os números que existem não são suficientes para abordar problemas de base. Para a jornalista, uma das formas de combate ao racismo passa precisamente pelos dados.

“A única maneira que temos de atacar o problema em termos institucionais e estruturais é com dados, é com números, é com políticas públicas aliadas aos dados”, conclui.