Fundado no final do século XIX com o objetivo de ser um centro de referência para o comércio de gado entre o povo beduíno e os vendedores locais, o Souq Waqif é o mercado mais popular de Doha e um espaço de visita obrigatória. É uma das principais atrações para os turistas que vêm a Doha para o Campeonato do Mundo de Futebol, que se realiza de 20 de novembro a 18 de dezembro.

Na década de 1990, com o surgimento dos centros comerciais, o Souq Waqif entrou em declínio e, em 2003, um incêndio destruiu a maior parte do edifício. Três anos depois, teve início o projeto de restauro com o objetivo de preservar a identidade arquitetónica e histórica do lugar. As obras de reabilitação ficaram concluídas em 2008.

Um dos aspetos peculiares da arquitetura deste mercado é o recurso a uma técnica tradicional que usa barro na construção da estrutura e madeira e bambu no telhado para, deste modo, amenizar as temperaturas extremamente altas no verão.

Os mercados tradicionais são locais privilegiados para explorar a herança cultural do Qatar. Cercado pelas ruas modernas de Doha, o Souq Waqif tem muitas bancas para explorar e histórias para ouvir dos habitantes locais.

Os visitantes podem ver e comprar artigos tradicionais, roupas, tapetes, especiarias, artesanato. Há também muitos restaurantes para explorar, com comida tradicional do Qatar e gastronomia internacional.

"Majlis", lugar de encontro reconhecido pela UNESCO



Este é também um ponto de encontro para a população, que desempenha um papel fundamental como entretenimento para a sociedade mais tradicional do Qatar e desperta a curiosidade dos turistas.

Existem em Souq Waqif espaços conhecidos pelo nome de “Majlis”, palavra que significa “lugar para sentar”, têm uma decoração tradicional, com almofadas, tapetes e mesas baixas, e é aí que a população local muitas vezes se reúne. A sua importância foi reconhecida pela UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.

Os “Majlis”, inscritos na Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade, são geralmente frequentados por homens, aí debatem-se temas de interesse comum, toma-se uma bebida quente, como chá ou café. Trocam-se notícias ou recebem-se convidados, também podem ser lugares para assinalar eventos da vida social como festas, casamentos ou funerais.

A arte da falcoaria no Souq Waqif

Entre tradições locais que se podem conhecer neste mercado está a arte da falcoaria. Os falcões fazem parte da cultura do Médio Oriente, estas aves eram usadas ​​para caçar no deserto.

No Souq Waqif é possível encontrar todo o tipo de artigos necessários para a prática da falcoaria. A estimativa é que um falcão precise de ser treinado por pelo menos dois meses para estar apto para a competição e as aves mais velozes chegam a atingir 80 quilómetros por hora.

A devoção pelos falcões no Qatar é tanta que existe até um hospital de luxo para tratar esta aves, que fica precisamente no Souq Waqif.

