Portugal com mais 3 mortes e 1.497 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quarta-feira mais três mortes e 1.497 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.077 mortes e 868.323 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 29.012 casos, mais 634 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 437 doentes, menos 13 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 100 doentes, menos um.

Os dados indicam ainda que mais 860 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 822.234 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 43.419 contactos, mais 1.760 relativamente ao dia anterior.

Taxas de incidência e transmissibilidade

A taxa de incidência nacional é de 128,6 casos de infeção por 100.000 habitantes, estando no continente a 129,6.

O R(t) - índice que mede o risco de transmissibilidade – encontra-se em 1,17 a nível nacional e 1,18 no continente.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

A vacinação contra a covid-19 para maiores de 18 anos começa a 4 de julho, avançou esta quarta-feira o coordenador da task-force, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, na audição da Comissão de Saúde.

META DE 8 DE AGOSTO PARA IMUNIDADE DE GRUPO COMPROMETIDA

Na mesma comissão, Gouveia e Melo diz que está a fazer tudo para acelerar o processo e admite até alargar horários dos centros de vacinação para ter até 140 mil vacinas por dia dadas em Portugal. Mas a falta de vacinas compromete a meta de 8 de agosto para ter os 70% da população com uma dose e atingir a chamada imunidade de grupo.

A ministra da Saúde confirma que já foram identificados 24 casos de covid-19 em Portugal da variante Delta Plus, uma das três linhagens da estirpe até aqui conhecida como variante indiana.

Na última semana aumentaram os surtos de covid-19 em Portugal continental. São agora 306 e, destes, mais de metade estão na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Em sete dias o país registou mais 65 surtos de covid-19. Eram 241 no dia 14 de junho. Passaram a 306 esta terça-feira. Só na região de Lisboa e Vale do Tejo há 203 surtos ativos. Na região Norte são 49. No algarve 26, no Alentejo 16 e na região Centro são 12.

Mais de 3,8 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.875.359 mortos no mundo, resultantes de mais de 177 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países com o maior número de mortos são os Estados Unidos, o Brasil, a Índia, o México e o Peru.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

