Homenagens a Maradona pelo mundo e momentos de tensão em Buenos Aires

Na capital da Argentina, milhares saíram às ruas para homenagear a lenda. Também na Europa, Índia e China, foram feitas homenagens a Maradona. Em Buenos Aires, fãs levados pela emoção derrubaram o perímetro de segurança montado pelas autoridades. Foram momentos de tensão vividos junto à Casa Rosada, sede do governo do país, e onde decorrem as cerimónias fúnebres.

O velório público de homenagem a Diego Maradona teve hoje início em Buenos Aires, com milhares de pessoas a juntarem-se na Casa Rosada, onde está corpo do antigo futebolista.

De acordo com as autoridades argentinas, o velório do jogador, vencedor do Mundial de 1986, começou às 06:00 (09:00 horas de Lisboa) e vai prolongar-se até às 16:00 (19:00).

Lentamente, milhares de pessoas, que formaram uma longa fila na Plaza de Mayo horas antes do início da cerimónia fúnebre, começaram a entrar na Casa Rosada para prestar a sua homenagem em frente ao caixão de Maradona, que está coberto com a bandeira da Argentina e mítica camisola número 10.