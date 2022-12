Mundo une-se nas redes sociais para homenagear o "Rei" Pelé

Pelé faleceu esta quinta-feira, aos 82 anos. O mítico antigo jogador de futebol encontrava-se internado há um mês e acabou por não resistir ao agravamento do estado de saúde. Várias personalidades de diversas áreas já dirigiram mensagens de apoio à família do “Rei”, através das redes sociais. Kelly Nascimento, filha de Pelé, partilhou na sua página de Instagram a notícia que mais se temia. Pelé não resistiu às diversas complicações que deterioraram o seu estado de saúde e morreu, esta tarde, aos 82 anos. “Tudo que nos somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descance em paz”, escreveu Kelly Nascimento na publicação que acompanha uma fotografia dos braços de vários familiares junto aos do agora falecido ex-jogador.

Instagram Kely Nascimento

As homenagens chegam também de figuras extra-futebol. A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, publicou na sua página do Twitter uma mensagem de agradecimento ao ex-futebolista e mostrou ainda solidariedade para com o povo brasileiro. "Pelé foi um dos maiores, se não o maior. Entreteve milhares de milhões, introduziu gerações às alegrias do futebol e mostrou ao mundo que não existe um sonho demasiado grande. A Europa junta-se ao Brasil e ao mundo no luto de um gigante do belo jogo. Que descanse em paz", pode ler-se na publicação de Metsola.

Usain Bolt, mítico velocista - em tempos o homem mais rápido do mundo- não ficou de fora do leque de personalidades que quiseram prestar uma homenagem ao “Rei”. O jamaicano publicou uma fotografia a preto e branco onde aparece ao lado do brasileiro, com a legenda "Uma lenda do desporto". Descansa em paz Rei Pelé"

Do mundo do futebol foram já inúmeras as figuras que se pronunciaram acerca do falecimento do lendário futebolista. O vice-campeão do mundo, o francês Kylian Mbappé, divulgou uma fotografia com o brasileiro, seguida da seguinte legenda: “O rei do futebol deixou-nos mas o seu legado nunca será esquecido. Descansa em paz Rei”.

Cristiano Ronaldo, que muita vezes tem vindo a ser comparado com a lenda do futebol brasileiro e mundial não quis deixar de dirigir as suas condolências à família de Pelé e a todo o Brasil. "Uma inspiração para tantos milhões": Cristiano Ronaldo reage à morte de Pelé O craque português escreveu que “um mero ”adeus" ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol". O português vincou que o mítico camisola 10 é “uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje, de sempre” e que o carinho que sempre lhe foi demonstrado pelo brasileiro “foi recíproco”.

De Portugal chegam também diversas homenagens, via redes sociais. O Sporting publicou uma imagem de um jogo entre o Santos FC (clube que Pelé representou ao longo de grande parte da carreira) e os “leões”, onde o craque do emblema brasileiro surge junto a um elemento da equipa “verde e branca”, seguido da mensagem: "Espalhou magia dentro das quatro linhas e nunca será esquecido pelo mundo do futebol. Até sempre, Pelé".

A página da seleção nacional de futebol partilhou uma captura fotográfica icónica que remonta à época em que Pelé e Eusébio dominavam o desporto rei. “Duas estrelas que se voltam a encontrar. Descansa em paz, Pelé”, lê-se na descrição da fotografia.

Marcelo Rebelo de Sousa, através da página oficial da Presidência, dirigiu os pêsames a todos os fãs do ex-atleta, bem como à família e à população brasileira. Presidente Marcelo recorda “extraordinário” Pelé que “encantou” o mundo Também Rui Rio dirigiu uma homenagem a “um dos ídolos” da sua juventude. Através de um tweet o antigo líder social-democrata, à semelhança do Presidente da República, enviou as suas condolências aos “milhares de brasileiros que o adoravam e que choram a sua morte”.

O FC Porto também já deixou a sua nota de pesar pela morte do antigo craque brasileiro, através de uma icónica fotografia de Pelé com a descrição “As lendas são imortais”.

Ainda no universo futebolístico português, José Mourinho é mais um dos nomes que já dirigiu palavras de apreço e admiração pela vida e carreira do “Rei”. Com recurso a duas fotografias captadas na altura em que treinava o Manchester United, o “Special One” lembrou o momento em que recebeu o prémio BBC “diretamente das mãos do Rei” e o episódio em que se encontrou com a antiga glória do futebol mundial em Manchester. “Em 2005 recebi o prémio da BBC diretamente das mãos do rei, e até hoje é um dos meus momentos de maior orgulho. Fiquei tão feliz por tê-lo em Manchester, onde tivemos uma conversa tão agradável e divertida, e ainda mais num evento Hublot onde realmente rimos muito. Descansa em paz Rei Pelé e estou a pensar nos seus entes queridos”, escreveu Mourinho.

Também a página oficial de Twitter do próprio falecido já se pronunciou relativamente à sua morte, numa mensagem de “amor, amor e amor, para sempre”.

De uma forma simples e curta Lionel Messi também já reagiu à morte da lenda do desporto. A par de CR7, o argentino é outro dos nomes colocados no mesmo nível desportivo do brasileiro. “Descansa em paz, Pelé”, lê-se na nota do astro do PSG, coroado recentemente como campeão do mundo.