Sobe para 2.122 o número de mortos devido ao coronavírus

O número de mortes provocadas pelo novo coronavírus subiu esta quarta-feira para 2.122, mais 108 em relação ao último balanço divulgado pelas autoridades chinesas, todas na província de Hubei.

Das 2.122 vítimas mortais, 2.115 são em territória chinês, uma nas Filipinas, uma em Hong Kong, uma no Japão, uma em França, uma em Taiwan e duas no Irão, anunciadas esta quarta-feira. Há ainda mais de 75 mil casos confirmados.

China diz que novos casos estão a diminuir, OMS mantém-se preocupada

A China garante que o número de novos infetados com o Covid-19 está a diminuir há 15 dias e levantou algumas restrições à população da província chinesa de Hubei.

No entanto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) mantém-se preocupada.

Confirmados 79 novos casos no Diamond Princess

No Japão, já começaram a desembarcar os passageiros do navio Diamond Princess, com centenas de casos de infeção por coronavírus, depois de terminado o período de quarentena.

Na China, mantêm-se as medidas máximas de contenção para o surto.

