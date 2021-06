Está escolhido o árbitro que vai apitar o Portugal-França

O árbitro espanhol Antonio Mateu Lahoz foi o escolhido pela UEFA para dirigir a partida entre Portugal e França, na quarta-feira, da terceira jornada do grupo F do UEFA Euro 2020.

O árbitro de 44 anos apitou a final da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão, entre Manchester City e Chelsea. Para o encontro da Seleção nacional com a França, estará acompanhado pelos assistentes Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar. O quarto árbitro é o romeno Ovidiu Hategan.

No vídeo-árbitro vai estar o também espanhol Alejandro Hernández, com José Martínez, Íñigo López de Ceraín e Juan Munuera.

Esta quarta-feira, às 20:00, está em jogo o apuramento para os oitavos de final do Europeu. A França lidera o Grupo F com quarto prontos. Portugal está no terceiro, com três.