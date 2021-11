Portugal com mais 5 mortes e 2.371 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais cinco mortes e 2.371 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

As cinco mortes registaram-se no Centro (duas), em Lisboa e Vale do Tejo (uma) e no Norte (uma).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.300 mortes e 1.117.451 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 42.271 casos, mais 1.136 em relação a quinta-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 528 doentes, mais cinco do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 79 doentes, mais sete.

Os dados indicam ainda que mais 1.230 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.056.880 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 40.713 contactos, mais 2.628 relativamente a ontem.

TAXA DE INCIDÊNCIA E ÍNDICE DE TRANSMISSIBILIDADE

A nível nacional, a taxa de incidência subiu de 173,7 para 191,2 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em Portugal continental, este indicador estava em 172,9 e passou para 190,9 casos de infeção por 100 mil habitantes.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - mantém-se em 1,17. Em Portugal continental o Rt subiu de 1,17 para 1,18.

Especialistas de várias áreas da saúde e políticos voltam a reunir-se hoje para avaliar a evolução da pandemia da covid-19, numa altura em que se regista um aumento de infeções em Portugal e na Europa.

Esta reunião na sede do Infarmed, em Lisboa, foi convocada pelo primeiro-ministro, António Costa, que já avançou não antever a necessidade de adotar medidas de controlo da pandemia que impliquem um novo estado de emergência. Também o Presidente da República afasta alarmismos.

Agendada para as 15:00, a reunião contará também, pela parte política, com a participação do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e de membros de partidos com representação parlamentar.

O ministro da Economia adiantou esta sexta-feira que não está em cima da mesa o encerramento de atividades económicas no âmbito do combate à pandemia.

Pedro Siza Vieira afirma que não se justifica a adoção de medidas de severas para Portugal, tendo em conta a taxa de vacinação no país.

A vacina da Janssen/ Johnson & Johnson perde cerca de metade da eficácia ao fim de três meses: a proteção passa de 67% para cerca de 33%.

Os dados recolhidos em Portugal confirmam os estudos internacionais com que a DGS justificou ontem a decisão de administrar uma dose de reforço a quem tomou a vacina da Janssen/Johnson & Johnson.

Ao jornal Expresso, o epidemiologista Carmo Gomes diz que, com a segunda dose, que terá de ser da Pfizer ou da Moderna, a proteção sobe para cerca de 80%.

O Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) tem registado um aumento de afluência à Urgência "bastante relevante", bem como um crescimento no número de doentes internados por covid-19, que são atualmente 12, disse o presidente do Conselho de Administração.

Mais de 5,1 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou pelo menos 5.130.627 mortes em todo o mundo, entre mais de 255 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

