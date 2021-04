Da defesa do nosso planeta aos confins do Universo: as melhores imagens da semana a partir do espaço

As imagens podem ser vistas em alta resolução e as explicações detalhadas no site da Agência Espacial Europeia. Esta semana incluímos fotografias da NASA, no âmbito do seu ambicioso projeto em Marte, e da Roscosmos de um voo espacial em homenagem aos 60 anos da primeira viagem de um ser humano ao espaço.

São imagens captadas pelos vários instrumentos que o Homem tem construído para observar o cosmos, presos à Terra ou a vaguear pelo espaço.

Telescópio Espacial Hubble

Algumas das imagens são captadas pelo Telescópio Espacial Hubble, já há 30 anos a navegar pelo espaço e a deslumbrar-nos com o que "vê".

A missão espacial Hera, a primeira dedicada à defesa planetária na Europa, com lançamento previsto para 2024 levará uma sonda europeia a viajar até Didymos, um sistema de dois asteroides próximo da Terra, onde deverá chegar no final de 2026.

Em colaboração com a NASA, vai fazer o estudo detalhado sobre o pós-impacto de uma sonda norte-americana em Dimorphos, uma lua na órbita de um dos asteroides. Nessa altura, Dimorphos será o primeiro objeto no Sistema Solar a ter sua órbita deslocada pelo esforço humano de forma mensurável.

A Estação Espacial Internacional (ISS) é o maior laboratório científico construído fora da Terra. Está em órbita há 22 anos a cerca de 400 km de altitude. O primeiro módulo foi lançado a 20 de novembro de 1998, mas a evolução é contínua. É a maior construção que o Homem fez fora da Terra numa parceria que junta nações "rivais".

Na primavera de 2021, o astronauta da ESA Thomas Pesquet será o quarto europeu a comandar a Estação e o primeiro a voar no foguetão Crew Dragon da SpaceX. Será acompanhado na missão de seis meses pelos astronautas da NASA Shane Kimbrough e Megan McArthur e pelo astronauta da agência espacial japonesa JAXA Akihiko Hoshide.

Missão Copernicus

O programa europeu de observação terrestre Copernicus da ESA tem uma série de satélites Sentinel que monitorizam a Terra.