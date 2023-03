O diploma sobre a morte medicamente assistida vai ser reapreciado e votado em plenário da Assembleia da República no dia 31 de março, anunciou a porta-voz da conferência de líderes , a deputada socialista Maria da Luz Rosinha, em declarações aos jornalistas no final da reunião.

É a quarta vez que o diploma vai ser apreciado no Parlamento. Foi devolvido pelo Presidente da República a 3 de fevereiro depois do chumbo do Tribunal Constitucional.