Hungria vai oferecer terceira dose da vacina contra a covid-19

A Hungria vai oferecer a opção de tomar a terceira dose da vacina contra a covid-19, anunciou hoje o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban. A medida entra em vigor já no próximo dia 1 de agosto.

A terceira dose deverá ser administrada pelo menos quatro meses depois da segunda e serão os médicos a decidir qual das 8 vacinas usadas na Hungria é que é administrada.

Orban anunciou ainda que as vacinas vão ser obrigatórias para todos os profissionais de saúde.

A Organização Mundial de Saúde ter pedido aos países membros que não começassem a administrar a terceira dose, por não se justificar, de momento, o reforço.

Com 10 milhões de habitantes, a Hungria está entre os países da União Europeia que mais rapidamente vacinou a população e é o único Estado da UE a distribuir amplamente as vacinas russas e chinesas que ainda não foram aprovadas pelo regulador do bloco europeu, estando também a usar da Pfizer, Moderna e AstraZeneca.

