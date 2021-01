António Costa apela ao voto e ao cumprimento das regras sanitárias

O primeiro-ministro, António Costa, apelou hoje ao voto nas presidenciais, alertando que não o fazer é deixar o futuro do país seja decidido por outros.

"Votar é um direito fundamental e um exercício de cidadania. Não o fazer é deixar que outros decidam o nosso futuro", advertiu o líder do executivo numa mensagem na sua conta oficial da rede Twitter.

Costa indica que, "para garantir as regras sanitárias, estão abertas mais de 12 mil secções de voto e foram adquiridos milhares de equipamentos, num planeamento sem precedentes".

O chefe do Governo termina a mensagem com a indicação das "quatro medidas essenciais para o voto em segurança: utilizar máscara; manter a distância de segurança; desinfetar as mãos; usar caneta própria".