Missão a Júpiter passa teste crucial e olimpíadas espaciais: as melhores imagens da semana a partir do espaço

As imagens podem ser vistas em alta resolução e as explicações detalhadas no site da Agência Espacial Europeia.

São imagens captadas pelos vários instrumentos que o Homem tem construído para observar o cosmos, presos à Terra ou a vaguear pelo espaço.

Telescópio Espacial Hubble

Algumas das imagens são captadas pelo Telescópio Espacial Hubble, já há 31 anos a navegar pelo espaço e a deslumbrar-nos com o que "vê". Com mais de um milhão de observações feitas, que incluem algumas das mais longínquas e antigas galáxias, o telescópio da NASA e da ESA será talvez o aparelho que captou as imagens mais marcantes do Universo.

Missão Artemis para voltar à Lua

Cinco décadas depois do primeiro passo na Lua, a 21 de julho de 1969, os Estados Unidos querem lá levar de novo astronautas, desta vez incluindo mulheres, como parte da missão até Marte.

A missão Artemis, irmã gémea de Apolo e deusa da caça e da Lua na mitologia greco-romana, está prevista para 2024.

A Agência Espacial Europeia participa na missão com o módulo de serviço construído na Europa que fornece energia e propulsão para a nave espacial Orion e também fornecerá água e ar para os astronautas em futuras missões.

A primeira missão Artemis I deverá ser lançada no final deste ano.

Além da NASA, multiplicam-se outros projetos, públicos e privados, de missões à Lua e de robótica espacial.

Estudar Júpiter e as suas Luas geladas

A sonda Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) fará observações detalhadas de Júpiter e das suas três grandes luas - Ganimedes, Calisto e Europa - com um conjunto de instrumentos a bordo. A partida está prevista para 2022 para chegar ao sistema joviano em 2029.

A missão investigará a existência de mundos habitáveis em torno de gigantes gasosos e estudará o sistema de Júpiter como um arquétipo para os numerosos exoplanetas gigantes agora conhecidos que estão na órbita de outras estrelas.

A Estação Espacial Internacional (ISS) é o maior laboratório científico construído fora da Terra. Está em órbita há 23 anos a cerca de 400 km de altitude. O primeiro módulo foi lançado a 20 de novembro de 1998, mas a evolução é contínua. É a maior construção que o Homem fez fora da Terra numa parceria que junta nações "rivais".

A 23 de abril, o astronauta da ESA Thomas Pesquet partiu para a Estação para uma missão de seis meses, acompanhado pelos astronautas da NASA Shane Kimbrough e Megan McArthur e pelo astronauta da agência espacial japonesa JAXA Akihiko Hoshide. É o quarto europeu a comandar a Estação e o primeiro a voar no foguetão Crew Dragon da SpaceX.

Missão Copernicus

O programa europeu de observação terrestre Copernicus da ESA tem uma série de satélites Sentinel que monitorizam a Terra.