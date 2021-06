Euro 2020. Áustria: uma vitória que foge há 31 anos

A Áustria nunca passou a fase de grupos de um Campeonato da Europa e, a última vez que o fez numa grande competição, foi no Mundial de 1992, em Espanha.

Em 2016, conseguiu um único ponto, frente a Portugal.

Este ano, o selecionador Franco Foda e a sua equipa esperam ultrapassar a fase de grupos e chegar à final.

Selecionador: Franco Foda

55 anos;

Alemão;

Na seleção austríaca desde 2017;

Ronald Zak

Convocados:

Guarda-redes: Daniel Bachmann (Watford), Pavao Pervan (Wolfsburg), Alexander Schlager (LASK)

Defesas: David Alaba (Bayern), Aleksandar Dragović (Leverkusen), Marco Friedl (Werder Bremen) Martin Hinteregger (Frankfurt), Stefan Lainer (Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Freiburg), Stefan Posch (Hoffenheim), Christopher Trimmel (Union Berlin), Andreas Ulmer (Salzburg)

Médios: Julian Baumgartlinger (Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Stefan Ilsanker (Frankfurt), Konrad Laimer (Leipzig), Valentino Lazaro (Internazionale), Marcel Sabitzer (Leipzig), Louis Schaub (Luzern), Xaver Schlager (Wolfsburg), Alessandro Schöpf (Schalke)

Avançados: Marko Arnautović (Shanghai Port), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (Stuttgart), Karim Onisiwo (Mainz)



Melhor desempenho no Euro:

A seleção austríaca chegou apenas à fase de grupos, em 2008 e 2016.

Presenças nas fases finais:

Duas.

Jogadores com mais golos:

Alessandro Schöpf, Ivica Vastić (1)



Momentos memoráveis:

O único ponto da Áustria no Euro 2016 foi conseguido através do empate por 0-0 frente a Portugal, que viria a tornar-se campeão. Com destaque para a exibição do guarda-redes Robert Almer que conseguiu impedir Cristiano Ronaldo de marcar.



Christophe Ena

Curiosidades:

► A seleção austríaca não vence um jogo em fases finais de grandes competições desde a vitória frente aos Estados Unidos, por 2-1, no Mundial de 1990.

FERNADO RICARDO

► A última vez que a Áustria passou a fase de grupos foi no Mundial de 1982, em Espanha.

Calendário de jogos:

O Euro 2020 realiza-se entre 11 de junho e 11 de julho de 2021, depois de ter sido adiado um devido à pandemia de covid-19.

A Áustria está no Grupo C com os Países Baixos (anfitrião), Ucrânia e Macedónia do Norte.

Domingo, 13 de junho

Áustria - Macedónia do Norte (17h00, Bucareste)

Quinta-feira, 17 de junho

Países Baixos - Áustria (20h00, Amesterdão)

Segunda-feira, 21 de junho

Ucrânia - Áustria (17h00, Bucareste)



Fonte: UEFA