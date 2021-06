Euro 2020. Macedónia do Norte: estreia sob a batuta do capitão Pandev

O Euro 2020 é uma estreia para a Macedónia do Norte. Nunca antes a seleção tinha alcançado a fase final do Campeonato da Europa, ficando sempre pela fase de qualificação.

O avançado Goran Pandev, de 37 anos, é um dos destaques nos 26 convocados da seleção, numa lista que conta ainda com o ex-sportinguista Stefan Ristovski.

Selecionador: Igor Angelovski

45 anos;

Macedónio;

Comanda a seleção desde 2015.



Lisi Niesner

Convocados:

Guarda-redes: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Siskovski (Doxa) e Risto Jankov (Rabotnicki)

Defesas: Stefan Ristovski (Dínamo Zagreb), Visar Musliu (MOL Fehervar), Egzon Bejtulai (Shkendija), Kire Ristevski (Újpest), Gjoko Zajkov (Charleroi), Darko Velkovski (Rijeka) e Ezgjan Alioski (Leeds United)

Médios: Arijan Ademi (Dínamo Zagreb), Enis Bardhi (Levante), Stefan Spirovski (AEK Larnaca), Boban Nikolov (Lecce), Tihomir Kostadinov (Ruzomberok), Ferhan Hasani (Partizani), Eljif Elmas (Nápoles), Darko Curlinov (Estugarda) e Milan Ristovski (Spartak Trnava).

Avançados: Goran Pandev (Génova), Aleksandar Trajkovski (Maiorca), Ivan Trickovski (AEK Larnaca), Vlatko Stojanovski (Chambly), Krste Velkovski (Sarajevo) Marjan Radeski (Akademija Pandev) e Daniel Avramovski (Kayserispor).

Melhor desempenho no Euro/ Presenças nas fases finais:

É uma estreia para a seleção.

Momentos memoráveis:

A estreia internacional da seleção da Macedónia do Norte aconteceu em 1993, com uma vitória frente à Eslovénia.

O primeiro golo da Macedónia do Norte na qualificação para o Euro foi marcado a 7 de setembro de 1994 por Mitko Stojkovski, frente à Dinamarca.

O golo marcado por Artim Šakiri de canto direto, frente à Inglaterra, na qualificação para o Euro 2004.

Ben Radford

A vitória por 11-1 frente ao Liechtenstein na qualificação para o Mundial, em 1996.



Curiosidades:

► O guarda-redes Blagoje Vidinić foi o único jogador natural da Macedónia do Norte a participar num Euro, ao jogar pela Jugoslávia contra a União Soviética, na final em Paris, em 1960.

► O atual selecionador Igor Angelovski tem mais partidas à frente da Macedónia do Norte do que outro qualquer treinador. O seu recorde é de 45 jogos, com 20 vitórias, 10 empates e 15 derrotas.

► Angelovski é o 17.º selecionador da equipa nacional, desde 1993. Apenas quatro desses treinadores eram estrangeiros: Slobodan Santrač, Srečko Katanec, John Toshack e Ljubinko Drulović.

Calendário de jogos:

O Euro 2020 realiza-se entre 11 de junho e 11 de julho de 2021, depois de ter sido adiado um devido à pandemia de covid-19.

A Macedónia do Norte está no Grupo C com os Países Baixos, Áustria e Ucrânia.

Domingo, 13 de junho

Áustria - Macedónia do Norte (17h00, Bucareste)

Quinta-feira, 17 de junho

Ucrânia - Macedónia do Norte (15h00, Bucareste)

Segunda-feira, 21 de junho

Macedónia do Norte - Países Baixos (17h00, Amesterdão)

Fonte: UEFA