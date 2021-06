Euro 2020. Polónia: nas mãos de Paulo Sousa e nos pés do Bola de Ouro

Em 2016, a Polónia chegou às meias-finais do Euro, naquele que foi o melhor desempenho da equipa num Campeonato da Europa. A seleção polaca ainda foi a penáltis no jogo, mas acabou por perder com o Portugal, que viria a tornar-se campeão.

A equipa é orientada pelo português Paulo Sousa, que chamou 26 convocados para o Euro 2020. O destaque vai para Robert Lewandowski, vencedor da Bola de Ouro 2020 e um dos melhores marcadores não só da seleção polaca, como também da atualidade.

Selecionador: Paulo Sousa

50 anos;

Português;

Comanda a seleção desde 2021.



Daniel Cole



Convocados:

Lista de 26 jogadores, mais cinco de reserva.

Guarda-redes: Łukasz Fabiański (West Ham), Wojciech Szczęsny (Juventus), Łukasz Skorupski (Bologna)

Defesas: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Paweł Dawidowicz (Verona), Kamil Glik (Benevento), Michał Helik (Barnsley), Tomasz Kędziora (Dynamo Kyiv), Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznań), Maciej Rybus (Lokomotiv Moskva)

Médios: Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Kamil Jóźwiak (Derby), Mateusz Klich (Leeds), Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moskva), Karol Linetty (Torino), Jakub Moder (Brighton), Przemysław Płacheta (Norwich), Piotr Zieliński (Nápoles)

Avançados: Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Robert Lewandowski (Bayern München), Arkadiusz Milik (Marseille), Karol Świderski (PAOK), Jakub Świerczok (Piast Gliwice)

Reservas: Radosław Majecki (Monaco), Rafał Augustyniak (Ural Ekaterinburg), Kamil Grosicki (West Brom), Robert Gumny (Augsburg), Sebastian Szymański (Dinamo Moskva)



Melhor desempenho no Euro:

A seleção polaca chegou aos quartos-de-final em 2016.

Presenças nas fases finais:

Esteve presente em três fases finais: 2008, 2012 e 2016.

Jogadores com mais golos:

Jakub Błaszczykowski (3)

Robert Lewandowski (2)

Roger Guerreiro, Arkadiusz Milik (1)



Momentos memoráveis:

O golo de Jakub Błaszczykowski, que deu o empate à Polónia frente à Rússia, no Euro 2012, foi o resultado de um remate de longe e aliviou os adeptos, num jogo carregado de emoções.



Gero Breloer

No desempate por grandes penalidades frente à Suíça, nos oitavos-de-final do Euro 2016, foi o remate de Grzegorz Krychowiak que levou a equipa aos quartos-de-final.

Nos quartos-de-final, a Polónia não teve o mesmo resultado e acabou por perder nos penáltis frente a Portugal. Rui Patrício travou o remate de Błaszczykowski e Ricardo Quaresma marcou o penálti que resultou na eliminação da seleção polaca.

Frank Augstein

Curiosidades:

► O primeiro selecionador a levar a Polónia a uma fase final do Euro foi o holandês Leo Beenhakker, no Campeonato da Europa de 2008.

► O primeiro golo da Polónia numa fase final do Euro foi marcado por Roger Guerreiro frente à Áustria, em 2008. O jogador nasceu em São Paulo, no Brasil, mas tornou-se cidadão polaco em abril de 2008.



Hans Punz

► Dois dos guarda-redes convocados são rivais de longa data. Wojciech Szczęsny e Łukasz Fabiański têm também algumas coisas em comum. Ambos jogaram no Legia Warszawa e Arsenal, e partilham o mesmo dia de

Czarek Sokolowski

Calendário de jogos:

O Euro 2020 realiza-se entre 11 de junho e 11 de julho de 2021, depois de ter sido adiado um devido à pandemia de covid-19.

A Polónia está no Grupo E com Espanha, Suécia e Eslováquia.

Segunda-feira, 14 de junho

Polónia - Eslováquia (17h00, São Petersburgo)

Sábado, 19 de junho

Espanha - Polónia (20h00, Sevilha)

Quarta-feira, 23 de junho

Suécia - Polónia (17h00, São Petersburgo)

Fonte: UEFA