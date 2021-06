Euro 2020. França: recuperar o orgulho ferido em 2016

Depois do desaire em casa no Euro 2016, que perdeu na final para Portugal, França, atual campeã do mundo, espera alcançar aquilo que não conseguiu na edição anterior.

Foi a primeira equipa a vencer cinco jogos num único Euro sem levantar o troféu. Se vencer o Euro 2020, torna-se na terceira seleção a levantar três vezes o troféu.

Na história da seleção francesa, destaca-se Michel Platini, o melhor marcador em fases finais - empatado com Cristiano Ronaldo - com nove golos.

Selecionador: Didier Deschamps

52 anos;

Francês;

Comanda a seleção desde 2012;

Venceu como treinador e jogador o Mundial de 2018 e 1998, respetivamente.



Franck Fife

Convocados:

Guarda-redes: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille), Mike Maignan (Lille)

Defesas: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern), Presnel Kimpembe (Paris), Jules Koundé (Séville), Clément Lenglet (Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea)

Médios: N'Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Atlético), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern)

Avançados: Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern), Ousmane Dembélé (Barcelona), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelone), Kylian Mbappé (Paris), Marcus Thuram (Mönchengladbach)

Melhor desempenho no Euro:

A seleção francesa venceu em 1984 e 2000.

Presenças nas fases finais:

Esteve presente em nove fases finais: 1960, 1984, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016.

Jogadores com mais golos:

Michel Platini (9)

Antoine Griezmann, Thierry Henry (6)

Zinédine Zidane (5)



Momentos memoráveis:

O jogo das meias-finais do Euro 2000 frente a Portugal foi a prolongamento, mas o golo de ouro de Zidane, num penálti, levou França à final, que acabaria por vencer a Itália.



Jerry Lampen

Numa outra meia-final frente a Portugal, desta vez em 1984, o jogo estava empatado e teve de ir a prolongamento. Aquilo que parecia ser o caminho para o desempate por grandes penalidades, acabou com a vitória de França, com um golo de Michel Platini aos 119 minutos.

Action Images

Curiosidades:

► Michel Platini e Cristiano Ronaldo estão empatados como os melhores marcadores em fases finais do Euro (9 golos).

► Em 2016, a França tornou-se na primeira equipa a vencer cinco jogos num único Euro sem levantar o troféu.



Michael Sohn

► A derrota de França por 5-4 frente à Jugoslávia, em 1960, continua a ser a partida com mais golos em finais da história do Euro.

► Se vencer o Euro 2020, França torna-se na terceira equipa – depois da Alemanha e Espanha – a conquistar três Campeonatos da Europa.

Calendário de jogos:

O Euro 2020 realiza-se entre 11 de junho e 11 de julho de 2021, depois de ter sido adiado um devido à pandemia de covid-19.

A França está no Grupo F com Portugal, Hungria e Alemanha.

Terça-feira, 15 de junho

França - Alemanha (20h00, Munique)

Sábado, 19 de Junho

Hungria - França (14h00, Budapeste)

Quarta-feira, 23 de junho

Portugal - França (20h00, Budapeste)



Fonte: UEFA