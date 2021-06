Euro 2020. Ucrânia: sob a batuta de Shevchenko, é legítimo sonhar?

A Ucrânia chega ao Euro 2020 com a presença em apenas duas fases finais da competição na bagagem.

A seleção é comandada por Andriy Shevchenko, considerado um dos melhores jogadores ucranianos de sempre. Esteve presente no Euro 2012 como jogador e agora, como selecionador, espera ultrapassar a fase de grupos, algo que a seleção nunca fez, e chegar à final, no Estádio de Wembley, em Londres.

Selecionador: Andriy Shevchenko

44 anos;

Ucraniano;

Comanda a seleção desde 2016;

Considerado um dos melhores jogadores da história do futebol ucraniano.

Darko Vojinovic

Convocados:

Guarda-redes: Georgiy Bushchan (Dynamo Kyiv), Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)

Defesas: Eduard Sobol (Club Brugge), Illia Zabarnyi (Dynamo Kyiv), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Denys Popov (Dynamo Kyiv), Oleksandr Tymchyk (Dynamo Kyiv), Vitaliy Mykolenko (Dynamo Kyiv), Oleksandr Karavaev (Dynamo Kyiv), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk)

Médios: Serhiy Sydorchuk (Dynamo Kyiv), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Mykola Shaparenko (Dynamo Kyiv), Marlos (Shakhtar Donetsk), Yevhen Makarenko (Kortrijk), Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Viktor Tsygankov (Dynamo Kyiv), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Andriy Yarmolenko (West Ham), Oleksandr Zubkov (Ferencváros), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Roman Bezus (Gent)

Avançados: Roman Yaremchuk (Gent), Artem Besedin (Dynamo Kyiv), Artem Dovbyk (Dnipro-1)

Presenças nas fases finais:

Duas.

Melhor desempenho no Euro:

A seleção chegou à fase de grupos de 2012 e 2016.

Jogadores com mais golos:

Andriy Shevchenko (2)



Momentos memoráveis:

Apesar de ter sofrido uma lesão no final da carreira, a determinação de Shevchenko em jogar em casa, no Euro 2012, foi recompensada ao garantir a vitória no jogo inaugural frente à Suécia, por 2-1, em Kiev.



Darko Vojinovic

A Ucrânia podia ter chegado aos oitavos-de-final, em 2012, se tivesse vencido Inglaterra no último jogo da fase de grupos. No entanto, um golo de Wayne Rooney logo após o intervalo impediu a anfitriã de se qualificar.

Quatro anos depois, a Ucrânia voltou a sofrer o mesmo destino, ao perder po 2-0 com a Irlanda do Norte e não conseguindo passar da fase de grupos.

Pavel Golovkin

Curiosidades:

► Depois de ser capitão no Euro 2012, Shevchenko foi apontado como treinador-assistente da seleção antes do Europeu de 2016. Atualmente, está a preparar-se para o seu terceiro Euro, desta vez como selecionador.

► Esta é a primeira vez que a Ucrânia se qualifica diretamente para um Euro. A seleção qualificou-se como coanfitriã em 2012 e precisou da vitória frente à Eslovénia, em 2016, no play-off.

Calendário de jogos:

O Euro 2020 realiza-se entre 11 de junho e 11 de julho de 2021, depois de ter sido adiado um devido à pandemia de covid-19.

A Ucrânia está no Grupo C com os Países Baixos, Áustria, Macedónia do Norte.

Domingo, 13 de junho

Países Baixos - Ucrânia (20h00, Amesterdão)

Quinta-feira, 17 de junho

Ucrânia - Macedónia do Norte (15h00, Bucareste)

Segunda-feira, 21 de junho

Ucrânia - Áustria (17h00, Bucareste)



Fonte: UEFA