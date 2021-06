Euro 2020. Dinamarca: 1992, um sonho irrepetível?

A Dinamarca é uma das 11 anfitriãs da edição do Euro 2020. Foi campeã há quase 30 anos, e agora espera alcançar o mesmo feito de 1992.

Na história da seleção, tem oito presenças em fases finais e não esteve no Euro 2016. É a única que perdeu os três jogos da fase de grupos em duas fases finais e detêm o recorde de mais marcadores diferentes num só jogo do Euro.



Selecionador: Kasper Hjulmand

49 anos;

Dinamarquês;

Comanda a seleção desde 2020;

Ronald Zak

Convocados:

Guarda-redes: Kasper Schmeichel (Leicester), Jonas Lössl (Midtjylland), Frederik Rønnow (Schalke)

Defesas: Jens Stryger Larsen (Udinese), Simon Kjær (AC Milan), Andreas Christensen (Chelsea), Joachim Andersen (Fullham), Daniel Wass (Valencia), Mathias Jørgensen (Fenerbahçe), Joakim Mæhle (Atalanta), Jannik Vestergaard (Southampton), Nicolai Boilesen (Copenhagen)

Médios: Mathias Jensen (Brentford), Christian Nørgaard (Brentford), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Thomas Delaney (Dortmund), Anders Christiansen (Chelsea), Christian Eriksen (Inter Milan), Mikkel Damsgaard (Sampdoria), Robert Skov (Hoffenheim)

Avançados: Martin Braithwaite (Barcelona), Andreas Cornelius (Parma), Andreas Skov Olsen (Bologna), Yussuf Poulsen (Leipzig), Kasper Dolberg (Nice), Jonas Wind (Copenhagen)

Melhor desempenho no Euro:

A seleção dinamarquesa conquistou o troféu em 1992.

Presenças nas fases finais:

Esteve presente em oito fases finais: 1964, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004 e 2012.

Jogadores com mais golos:

Jon Dahl Tomasson, Brian Laudrup, Henrik Larsen, Frank Arnesen (3)



Momentos memoráveis:

A imagem de Flemming Povlsen a chorar com o troféu nas mãos, em Gotemburgo, em 1992, é um dos momentos que continua gravado na memória de muitos dinamarqueses.

Neal Simpson - EMPICS

Quando Henrik Andersen foi convocado para o Euro 92, estava no pico da sua carreira. No entanto, uma lesão no jogo contra os Países Baixos levou-o a abrandar e, eventualmente, terminar a carreira.

Simon Bruty

A Dinamarca ainda não conseguiu vencer a Espanha em jogos oficiais. Dois destes jogos foram em fases finais, em 1984 e 1988.

Curiosidades

► A Dinamarca detém o recorde de mais marcadores diferentes num jogo do Euro, na partida frente à Jugoslávia, em 1984. Os golos foram marcados por Frank Arnesen (2), Klaus Berggreen, Preben Elkjær e John Lauridsen.

► A Dinamarca é a única seleção que perdeu os três jogos da fase de grupos em duas fases finais, em 1988 e 2000.

Calendário de jogos:

O Euro 2020 realiza-se entre 11 de junho e 11 de julho de 2021, depois de ter sido adiado um devido à pandemia de covid-19.

A Dinamarca está no Grupo B com Finlândia, Bélgica e Rússia.

Sábado, 12 de junho

Dinamarca - Finlândia (17h00, Copenhaga)

Quinta-feira, 17 de junho

Dinamarca - Bélgica (17h00, Copenhaga)

Segunda-feira, 21 de junho

Rússia - Dinamarca (20h00, Copenhaga)



Fonte: UEFA