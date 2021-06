Euro 2020. Croácia: vice-campeã mundial à procura da glória europeia

Em 2021, a Croácia vai cumprir a sexta presença numa fase final do Euro. Chegou duas vezes aos quartos-de-final de um Campeonato da Europa.

Foi a equipa sensação do Mundial de 2018, ficando em segundo lugar, e agora espera chegar à final, no Estádio de Wembley, em Londres.



Selecionador: Zlatko Dalić

54 anos;

Croata;

Comanda a seleção desde 2017;

Levou a seleção à final do Mundial 2018, onde acabou por perder para França.



Convocados:

Guarda-redes: Dominik Livaković (Dinamo Zagreb), Lovre Kalinić (Hajduk Split), Simon Sluga (Luton)

Defesas: Šime Vrsaljko (Atlético Madrid), Borna Barišić (Rangers), Duje Ćaleta-Car (Marseille), Dejan Lovren (Zenit), Josip Juranović (Legia Warszawa), Domagoj Vida (Beşiktaş), Joško Gvardiol (Leipzig), Domagoj Bradarić (LOSC Lille), Mile Škorić (Osijek)

Médios: Mateo Kovačić (Chelsea), Luka Modrić (Real Madrid), Marcelo Brozović (Inter Milan), Milan Badelj (Genoa), Nikola Vlašić (CSKA Moskva), Mario Pašalić (Atalanta), Ivan Perišić (Inter Milan), Josip Brekalo (Wolfsburg), Mislav Oršić (Dinamo Zagreb), Luka Ivanušec (Dinamo Zagreb)

Avançados: Ante Rebić (AC Milan), Bruno Petković (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna), Andrej Kramarić (Hoffenheim)



Melhor desempenho no Euro:

A seleção croata chegou aos quartos-de-final em 1996 e 2008.

Presenças nas fases finais:

Esteve presente em cinco fases finais do Euro:

Jogadores com mais golos:

Mario Mandžukić, Davor Šuker (3)

Ivan Klasnić, Luka Modrić, Ivan Perišić (2)



Momentos memoráveis:

A Croácia perdeu com a Alemanha nos quartos-de-final do Euro 96. A vingança chegou na fase de grupos do Euro 2008, com Ivica Olić e Darijo Srna a conquistarem a vitória para a seleção croata frente à Alemanha, por 2-1.

O remate de Perišić aos 87 minutos garantiu a vitória por 2-1 frente à Espanha, detentora do título, na fase de grupos do Euro 2016. No entanto, a seleção croata foi eliminada por Portugal, que viria a tornar-se campeão, após prolongamento nos oitavos-de-final.



O jogo dos quartos-de-final do Euro 2008 da Croácia frente à Turquia. Ivan Klasnić colocou a equipa em vantagem após 119 minutos de jogo, em Viena. No entanto, minutos depois a seleção turca fez o empate e a Croácia acabou por perder nos penáltis.

Curiosidades:

► A seleção croata recuperou apenas de uma desvantagem para vencer um jogo no Euro. Em causa está o jogo frente à Espanha, no Euro 2016. A seleção espanhola estava a vencer com um golo de Álvaro Morata, mas Nikola Kalinić e Ivan Perišić marcaram e garantiram os três pontos para a equipa croata.

► Dois dos quatro golos marcados de cabeça pela Croácia no Euro foram feitos pelo mesmo jogador, no mesmo jogo. Mario Mandžukić bisou na vitória por 3-1 frente à República da Irlanda, no Euro 2012.



► Luka Modrić precisou apenas de quatro minutos para marcar na sua estreia no Campeonato Europeu. Foi um penálti contra a anfitriã Áustria, em 2008. O jogador demorou oito anos para marcar o segundo golo em fases finais, no jogo inaugural, frente à Turquia, no Euro 2016.

Calendário de jogos:

O Euro 2020 realiza-se entre 11 de junho e 11 de julho de 2021, depois de ter sido adiado um devido à pandemia de covid-19.

A Croácia está no Grupo D com Inglaterra, Escócia, República Checa.

Domingo, 13 de junho

Inglaterra - Croácia (14h00, Londres)

Sexta-feira, 18 de junho

Croácia - República Checa (17h00, Glasgow)

Terça-feira, 22 de junho

Croácia - Escócia (20h00, Glasgow)



