Euro 2020. País de Gales: provar que 2016 não foi um acaso

Antes de chegar à fase final do Euro 2016, o País de Gales só tinha uma única presença em grandes torneios: o Mundial de 1958, em que chegou aos quartos-de-final, mas perdeu com o Brasil. Em 2016, o ambiente foi de festa entre os adeptos galeses e muitas vezes fizeram notícia pelo seu entusiasmo.

No Euro 2016, o País de Gales ficou pelas meias-finais, perdendo para Portugal, que viria a tornar-se campeão europeu, em Paris.

Agora, Ryan Giggs e os seus convocados esperam voltar a fazer história e chegar à final do Euro 2020.



Selecionador: Ryan Giggs

47 anos;

Galês;

Comanda a seleção desde 2018;

Foi o jogador que mais prémios venceu na história do futebol inglês e é considerado um dos maiores jogadores da história do Manchester United.

Convocados:

Guarda-redes: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City).

Defesas: James Lawrence (St. Pauli), Ben Davies (Tottenham), Joe Rodon (Tottenham), Chris Mepham (Bournemouth), Chris Gunter (Charlton Athletic), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Neco Williams (Liverpool), Connor Roberts (Swansea City), Ben Cabango (Swansea City)

Médios: Joe Allen (Stoke City), Joe Morrell (Luton Town), Ethan Ampadu (Chelsea), Matthew Smith (Manchester City), Jonny Williams (Cardiff City), Aaron Ramsey (Juventus), Dylan Levitt (Manchester United), Rubin Colwill (Cardiff City), David Brooks (Bournemouth), Harry Wilson (Liverpool)

Avançados: Kieffer Moore (Cardiff City), Gareth Bale (Real Madrid), Tyler Roberts (Leeds United), Daniel James (Manchester United)

Presenças nas fases finais:

O País de Gales esteve apenas uma vez presente na fase final do Euro e foi em 2016.

Melhor desempenho no Euro:

Em 2016, o País de Gales chegou às meias-finais, onde perdeu com Portugal, que viria a tornar-se campeão.

Jogadores com mais golos:

Gareth Bale (3)

Hal Robson-Kanu (2)



Momentos memoráveis:

A única presença do País de Gales em grandes torneios antes de 2016 foi no Mundial de 1958. O ambiente foi de festa entre os adeptos no jogo de estreia no Euro 2016, em Bordéus, frente à Eslováquia.



Andrew Medichini

Nos quartos-de-final do Euro 2016, a Bélgica era a grande favorita e o sonho parecia estar a terminar para o País de Gales. No entanto, a reviravolta do jogo aconteceu quando o capitão Ashley Williams empatou antes do intervalo. No fim, o País de Gales venceu e apurou-se para as meias-finais, onde viria a perder com Portugal.

Michael Sohn

Curiosidades:

► O País de Gales ficou em quarto lugar no grupo de qualificação para o Euro 2016.

► No caminho para a conquista do Euro 2016, a única vitória de Portugal, dentro dos 90 minutos de jogo, foi contra o País de Gales, nas meias-finais.

Martin Meissner

Calendário de jogos:

O Euro 2020 realiza-se entre 11 de junho e 11 de julho de 2021, depois de ter sido adiado um devido à pandemia de covid-19.

O País de Gales está no Grupo A com a Turquia, Itália (anfitriã) e Suíça.

Sábado, 12 de junho

Gales - Suíça (14h00, Baku)

Quarta-feira, 16 de junho

Turquia - Gales (17h00, Baku)

Domingo, 20 de junho

Itália - Gales (17h00, Roma)



Fonte: UEFA