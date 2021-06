Euro 2020. Eslováquia: o desafio de reescrever um passado de glória

O Euro 2016 marcou a estreia da Eslováquia, como nação independente, numa fase final de um Campeonato da Europa, e a festa fez-se entre os adeptos eslovacos.

Como Checoslováquia, participou na primeira competição de sempre e chegou a vencer a edição de 1976. Agora como Eslováquia, quer fazer um melhor resultado do que em 2016 e chegar, quiçá, à final, no Estádio de Wembley, em Londres.

Selecionador: Pavel Hapal

52 anos;

Checo;

Comanda a seleção desde 2016;

Jogou pela Checoslováquia e pela Eslováquia.



Daniel Kasap

Convocados:

Lista provisória de 24 jogadores:

Guarda-redes: Martin Dúbravka (Newcastle), Marek Rodák (Fulham), Dušan Kuciak (Lechia Gdańsk)

Defesas: Peter Pekarík (Hertha), Ľubomír Šatka (Lech Poznań), Denis Vavro (Huesca), Milan Škriniar (Inter Milan), Tomáš Hubočan (Omonoia), Jakub Holúbek (Gliwice)

Médios: Marek Hamšík (IFK Göteborg), Stanislav Lobotka (Napoli), Patrik Hrošovský (Genk), Juraj Kucka (Parma), Ondrej Duda (Köln), Róbert Mak (Ferencváros), Vladimír Weiss (Slovan Bratislava), László Bénes (Augsburg), Lukáš Haraslín (Sassuolo), Tomáš Suslov (Groningen), Matúš Bero (Arnhem), Erik Jirka (Mirandés)

Avançados: Michal Ďuriš (Omonoia), Róbert Boženík (Feyenoord), Dávid Strelec (Slovan Bratislava)

Melhor desempenho no Euro:

Como Checoslováquia, venceu em 1976. Como Eslováquia, chegou aos oitavos-de-final do Euro 2016.

Presenças nas fases finais:

Foram quatro presenças, uma como Eslováquia e três como Checoslováquia: 1960, 1976, 1980 e 2016.

Jogadores com mais golos:

Karol Dobiáš, Ondrej Duda, Marek Hamšík, Ladislav Jurkemik, Anton Ondruš, Ladislav Pavlovič, Ján Švehlík, Vladimír Weiss (1)



Momentos memoráveis:

O Euro 2016 foi uma festa para os adeptos eslovacos. A seleção da Eslováquia já tinha estado na fase final do Mundial de 2010, mas esta foi a primeira vez que chegou à de um Euro como nação independente.



Darko Vojinovic

Jozef Barmoš marcou o penálti da vitória, durante o desempate por grandes penalidades, frente à anfitriã Itália, no Euro 1980. O jogo para atribuir o terceiro lugar acabou com o empate por 1-1, mas a Checoslováquia levou a medalha de bronze para casa ao vencer no desempate por penáltis, por 9-8.

Carlo Fumagalli

Curiosidades:

► Anton Ondruš é o único eslovaco a ter marcados por duas vezes numa fase final de um Euro. Ambos os golos (que incluem um autogolo) foram feitos nas meias-finais do Euro 1976, frente aos Países Baixos, em Zagreb.

► Ján Kozák jogou pela Checoslováquia no Euro 1980 e, 36 anos depois, foi o selecionador da Eslováquia, no Euro 2016.





Andrew Medichini

► O defesa-central Škriniar é o jogador eslovaco mais jovem de sempre a alinhar numa fase final de eu Campenato da Europa. Tinha 21 anos e 130 dias quando jogou frente à Inglaterra, no Euro 2016.

Gonzalo Fuentes

Calendário de jogos:

O Euro 2020 realiza-se entre 11 de junho e 11 de julho de 2021, depois de ter sido adiado um devido à pandemia de covid-19.

A Eslováquia está no Grupo E com Espanha, Suécia e Polónia.

Segunda-feira, 14 de junho

Polónia - Eslováquia (17h00, São Petersburgo)

Sexta-feira, 18 de junho

Suécia - Eslováquia (14h00, São Petersburgo)

​​​​​​​Quarta-feira, 23 de junho

Eslováquia - Espanha (17h00, Sevilha)

Fonte: UEFA