Euro 2020. Alemanha: uma tricampeã em fase de transição

A Alemanha é uma das 11 anfitriãs do Euro 2020. A Allianz Arena, em Munique, vai receber três jogos da fase de grupos e um dos quartos-de-final.

A seleção alemã é uma das únicas que já conquistou três Campeonatos da Europa.

Para a fase final do Euro 2020, o selecionador Joachim Löw - que vai ser substituído no cargo por Hansi Flick após o torneio - leva 26 convocados, entre os quais quatro campeões mundiais (2014: Manuel Neuer, Mats Hummels, Toni Kroos e Thomas Müller.

Selecionador: Joachim Löw

61 anos;

Alemão;

Comanda a seleção desde 2006;

Com a seleção, venceu o Mundial 2014, no Brasil, e a Taça das Confederações, em 2017;

Vai renunciar ao cargo após o Euro 2020.



Peter Dejong

Convocados:

Guarda-redes: Manuel Neuer (Bayern), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Frankfurt)

Defesas: Matthias Ginter (Mönchengladbach), Antonio Rüdiger (Chelsea), Robin Gosens (Atalanta), Christian Günter (Freiburg), Marcel Halstenberg (Leipzig), Mats Hummels (Dortmund), Lukas Klostermann (Leipzig), Robin Koch (Leeds), Niklas Süle (Bayern)

Médios: İlkay Gündoğan (Man. City), Toni Kroos (Real Madrid), Emre Can (Dortmund), Joshua Kimmich (Bayern), Thomas Müller (Bayern), Jamal Musiala (Bayern), Serge Gnabry (Bayern), Leon Goretzka (Bayern), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Mönchengladbach), Leroy Sané (Bayern), Florian Neuhaus (Mönchengladbach)

Avançados: Timo Werner (Chelsea), Kevin Volland (Monaco)

Melhor desempenho no Euro:

A Alemanha é uma das duas seleções (Espanha) que já venceu o Campeonato da Europa três vezes: em 1972, 1980 e 1996. As duas primeiras conquistas foi como Alemanha Ocidental e a terceira após a reunificação.

Presenças em fases finais:

A seleção alemã esteve presente em 12 fases finais do Euro: 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016.

Jogadores com mais golos:

Mario Gomez, Jürgen Klinsmann (5)

Gerd Müller, Dieter Müller, Rudi Völler, Lukas Podolski (4)

Momentos memoráveis:

A meia-final do Euro 96 frente a Inglaterra foi de nervosismo até ao final. Ambas as equipas estiveram perto de vencer com um golo de ouro no prolongamento, mas a Alemanha acabou por silenciar o Estádio de Wembley no desempate por penáltis.



LYNNE SLADKY

A falha de Uli Hoeneß no desempate por grandes penalidades na final do Euro 76 continua a marcar a história da Alemanha na competição. Pouco depois de Hoeneß disparar a bola para o céu de Belgrado, Antonín Panenka marcou e deu a vitória à Checoslováquia.

A equipa do Euro 1972 é considerada a melhor de sempre da Alemanha. A UEFA destaca a primeira mão dos quartos-de-final frente a Inglaterra (a primeira vitória da Alemanha Ocidental em Wembley) e a final contra a União Soviética como duas das atuações mais memoráveis da seleção alemã.

STAFF

Curiosidades:

► O defesa Philipp Max, que se estreou em novembro de 2020, é o quinto jogador alemão a seguir as pisadas do pai ao jogar pela seleção nacional. Martin Max fez a sua única internacionalização em 2002.

Michael Sohn

► Da equipa que venceu o Mundial de 2014, apenas quatro estão convocados para o Euro 2016: Manuel Neuer, Mats Hummels, Toni Kroos e Thomas Müller.

► Desde a sua primeira participação na final do Euro 1972, a seleção alemã não perde a final há mais de dois torneios consecutivos. Para manter o recorde, a Alemanha deve chegar à decisão neste verão.

Calendário de jogos:

O Euro 2020 realiza-se entre 11 de junho e 11 de julho de 2021, depois de ter sido adiado um devido à pandemia de covid-19.

A Alemanha está no Grupo F com Portugal, Hungria e França.

Terça-feira, 15 de junho

França - Alemanha (20h00, Munique)

Sábado, 19 de junho

Portugal - Alemanha (17h00, Munique)

Quarta-feira, 23 de junho

Alemanha - Hungria (20h00, Munique)



Fonte: UEFA