Euro 2020. Países Baixos: uma laranja que quer voltar a ser mecânica

A seleção holandesa conquistou o Campeonato da Europa de 1988 e já esteve em nove fases finais do Euro.

Os Países Baixos são um dos 11 anfitriões do Euro 2020. A Johan Cruijff Arena, em Amesterdão, vai receber jogos da fase de grupos.

Agora, os 26 convocados e o selecionador Frank de Boer, que também jogou na seleção holandesa entre 1990 e 2004, esperam chegar ao Estádio de Wembley, em Londres, que vai receber a final do Euro, a 11 de julho.



Selecionador: Frank de Boer

51 anos;

Holandês;

Comanda a seleção desde 2020;

Antes da seleção, treinou o Ajax, Inter Milão, Crystal Palace e Atlanta United.



Convocados:

Guarda-redes: Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich), Maarten Stekelenburg (Ajax)

Defesas: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Jurriën Timber (Ajax), Joël Veltman (Brighton), Stefan de Vrij (Inter Milan), Owen Wijndal (AZ)

Médios: Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Avançados: Steven Berghuis (Feyenoord), Cody Gakpo (PSV), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Memphis Depay (Lyon), Quincy Promes (Ajax), Wout Weghorst (Wolfsburg)

Melhor desempenho no Euro:

A seleção holandesa conquistou o troféu em 1988.

Presenças nas fases finais:

Esteve presente em nove fases finais: 1976, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 e 2012.

Jogadores com mais golos:

Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooy (6)

Marco van Basten (5)

Dennis Bergkamp (4)



Momentos memoráveis:

A República da Irlanda quase afastou a seleção holandesa, no Euro 1988, mas nos últimos oito minutos da partida, o remate de Wim Kieft fez um ressalto que acabou em golo e na qualificação dos Países Baixos.



VI-Images

Nas meias finais do Euro 2000, a seleção holandesa falhou não um, não dois... mas cinco penáltis. Itália acabou por vencer e passar à final.

ARIS MESSINIS

A vencer por 2-1 frente à República Checa, no Euro 2004, o selecionador Dick Advocaat substituiu Arjen Robben por Paul Bosvelt aos 58 minutos para reforçar o meio-campo. Não resultou... a seleção holandesa sofreu dois golos e perdeu por 3-2.

Curiosidades

► O golo de Kieft frente à seleção irlandesa, em 1988, foi o primeiro a ser marcado de cabeça pelos Países Baixos numa fase final da competição.

► Este golo foi o único dos holandeses no Euro 1988 que não foi marcado ou criado por Van Basten.

► Em 1971, apesar da equipa ser constituída maioritariamente por campeões europeus, do Ajax e Feyenoord, a seleção holandesa não se conseguiu qualificar para o Euro 72.

Calendário de jogos:

O Euro 2020 realiza-se entre 11 de junho e 11 de julho de 2021, depois de ter sido adiado um devido à pandemia de covid-19.

Os Países Baixos estão no Grupo C com a Ucrânia, Áustria, Macedónia do Norte.

Domingo, 13 de junho

Países Baixos - Ucrânia (20h00, Amesterdão)

Quinta-feira, 17 de junho

Países Baixos - Áustria (20h00, Amesterdão)

Segunda-feira, 21 de junho

Macedónia do Norte - Países Baixos (17h00, Amesterdão)



Fonte: UEFA